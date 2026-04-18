NBA／愛柯瑞和格林「愛到死」！勇士主帥：我絕對不會去別隊執教

勇士隊今天在附加賽不敵太陽隊，本賽季正式告終。總教練柯爾（Steve Kerr）、柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）比賽尾聲時，被鏡頭捕捉到相擁聊天畫面。柯爾受訪時直言，「我不想離開柯瑞。」

柯爾的合約即將到期，比賽尾聲「勇士王朝三人組」柯爾、柯瑞和格林抱在一塊，柯爾說，「我不知道接下來會發生什麼，但我會愛你們直到死為止，謝謝你們。」

賽後柯爾接受媒體訪問，談到自己在勇士的未來，「我不知道接下來會發生什麼，我還是很熱愛執教，但也明白這些工作都有期限，一段時期會結束，有時需要新血液和新想法。這一切也許還會繼續，也可能不會，我現在還不知道。但我們都需要暫時先抽離一下，之後再重新聚一起討論。」

柯瑞再次表達希望柯爾續任，但也理解其中牽涉許多因素，「我希望教練能感到快樂，對這份工作充滿熱情，相信自己是最適合的人，我希望他能享受正在做的事。每個人都有自己的規劃，他也知道我對他的看法。」

柯爾也強調自己不會去別隊當教練，「我不想離開柯瑞。我絕對不會在明年去其他NBA球隊執教，我不會離開他。不過所有事都必須到位、對的時機才行，這些都需要進一步討論。」