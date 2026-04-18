NBA／「巴西球神」施密特辭世 「大鳥」柏德發文致哀

巴西籃球傳奇名將施密特（Oscar Schmidt）今天辭世，享壽68歲。這位奧運男籃史得分王是已故球星布萊恩（Kobe Bryant）兒時偶像，曾為了國家隊放棄征戰美國職籃NBA。

綜合法新社和美聯社報導，家屬在聲明中說，施密特與腦瘤奮戰15年，「展現勇氣、尊嚴和韌性，始終是毅力、慷慨和熱愛生活的典範」，並說他留下超越體育的深遠影響，激勵巴西乃至全世界一代又一代的運動員和球迷。

施密特身高203公分，在當時許多教練不鼓勵長射的1980年代以精準三分球見長，因此獲得「聖手」美名。施密特曾表示：「我沒有聖手，只有經過訓練的手。」

施密特出生於巴西北大河州（Rio Grande do Nort）納塔爾（Natal），1977年19歲時首度代表巴西國家隊出賽，總共披掛上陣326場，場均23.6分。

他5度出戰奧運、4度參加世界盃，至今仍是這兩項賽事歷史得分王。他仍保有奧運史上得分最高10場比賽中的7場紀錄，並保持奧運與世界盃單場得分紀錄，分別為1988年奧運對西班牙狂飆55分，以及1990年世界盃對澳洲攻下52分。

巴西奧林匹克委員會在聲明中說，施密特「代表的不僅僅是成績和獎牌，更體現奧運精神的核心價值，即奉獻、韌性與尊重對手」。

1984年，NBA紐澤西籃網隊（現為布魯克林籃網）在第6輪選秀選中他，他也隨隊訓練，但最終婉拒了合約。當時NBA球員不得參加國家隊比賽。施密特在入選名人堂時表示他並不後悔。

施密特說：「他們當時提供我一份保障合約，要我為紐澤西籃網效力。我很感謝他們，但如果我在此打了一場比賽，就再也無法為我國代表隊出賽。」

「3年後，我們就在美國主場擊敗了美國隊。不好意思，那是我籃球生涯中做過最棒的事。」

1987年在美國印第安納波利斯（Indianapolis）舉行的泛美運動會（Pan Am Games）上，美國隊以115比120輸給巴西隊，這是美國隊首次在本土舉行的大型國際賽事中失利。施密特當時獨得46分。

施密特球隊生涯主要在南美和歐洲度過，2003年以45歲之齡退休。他曾超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為非官方生涯得分最高的球員，已知為球隊與國家隊合計攻下4萬9737分，直到2024年被詹姆斯（LeBron James）超越。

施密特2010年入選國際籃球總會（FIBA）名人堂、2013年美國籃球名人堂，以及2017年義大利籃球名人堂。

施密特退休後成為巴西最受歡迎的勵志演講者之一，常談及自己2011年診斷出腦瘤後的抗病經歷，以及他對巴西與籃球的熱愛。

巴西街頭悼念一代傳奇籃球巨星施密特。 歐新社

施密特今天稍早送醫後過世。兒子菲利佩（Felipe）在社群媒體上發文說：「爸爸，現在願您安息。您進入了人生的名人堂。」

施密特的偶像「大鳥」柏德（Larry Bird）、金州勇士教頭柯爾（Steve Kerr）以及兩位巴西同胞波特蘭拓荒者教頭史普利特（Tiago Splitter）和瓦瑞喬（AndersonVarejao）等人紛紛發文致哀。