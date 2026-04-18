NBA／太陽進季後賽獲3148萬激勵獎金 布魯克斯談面對雷霆：有很多買犯仔

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）幫助太陽隊打破外界眼鏡，闖進季後賽，獲得100萬美元激勵獎金（約新台幣3148萬）。對於即將要在季後賽首輪與雷霆隊交手，布魯克斯直言「那支球隊有很多買犯仔」。

太陽去年休賽季用杜蘭特（Kevin Durant），交易來布魯克斯和格林（Jalen Green）等籌碼，外界對於他們的期待是西區倒數。不過太陽在年輕主帥奧特（Jordan Ott）領軍，及布魯克斯以身作則下，打造出一支全民皆兵、拼命且防守兇悍青年軍，最終以45勝37敗拿下例行賽西區第7。

儘管太陽在附加賽首戰遭拓荒者隊「下剋上」，但第二戰靠著格林狂轟36分，淘汰勇士隊，拿下西區第8種子，布魯克斯成功觸發合約激勵條款，進入季後賽可獲得100萬美元。

太陽接下來要面對亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆，布魯克斯向聯盟喊話，「那支球隊有很多買犯仔，希望這是真正的季後賽，不要有太多哨音。」