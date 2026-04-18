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NBA／巴西籃球傳奇「聖手」享壽68歲 曾是Kobe偶像、為國家拒絕NBA

聯合新聞網／ 綜合報導
「聖手」施密特(右)。 美聯社
「聖手」施密特(右)。 美聯社

巴西籃球傳奇「聖手」施密特（Oscar Schmidt）今天辭世，享壽68歲。儘管施密特從未征戰NBA，但他曾是非官方歷史得分王，「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）也將他視為偶像。

施密特家人發表聲明表示，「他與腦瘤抗爭長達15年，始終展現出勇氣、尊嚴與韌性，同時也持續成為決心、慷慨與熱愛生命的典範。施密特留下的事蹟已超越運動本身，啟發巴西及全球運動員與球迷。」

施密特1974年展開職業生涯，大部分時間在巴西與義大利打球，傳奇球星布萊恩童年曾在義大利度過，施密特也成為他的偶像。1984年他在NBA選秀第6輪被籃網隊選中，並隨隊訓練，但最終拒絕簽約，因為當時NBA球員無法代表國家隊出賽。

因此施密特生涯從未征戰NBA，但在巴西備受愛戴，效力國家隊長達19年，並成為籃球史上最具代表性的得分手，曾在1987年泛美運動會決賽擊敗美國，締造歷史性勝利。

施密特1980年代以出色的三分投射聞名，也讓他獲得「神之手」的綽號。生涯累積326場國家隊出賽，場均23.6分。施密特曾參加5屆奧運、4屆世界盃，兩項賽事都保持歷史得分王，奧運史上最高得分前10場佔7場，並保持單場最高得分紀錄55分；世界盃則是在1990年對澳洲砍下52分。

1987年在印第安納舉行的泛美運動會決賽，是美國隊首次主場大型國際賽事吞敗，巴西以120比115勝出，施密特攻下46分。施密特曾超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為非官方歷史總得分王，生涯為球隊與國家隊合計攻下49737分，直到2024年才被詹姆斯（LeBron James）超越。

施密特2010年入選FIBA名人堂、2013年入選奈史密斯名人堂，2017年入選義大利籃球名人堂。

Kobe Bryant

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