NBA／10年了黃蜂還是沒季後賽！小鮑爾無奈：只能成長繼續走

黃蜂附加賽止步再度無緣季後賽，當家後衛小鮑爾（LaMelo Ball）賽後難掩失落，坦言球隊對這樣的結局感到非常痛，但同時也強調，這個賽季帶來的挫折與失敗，將成為全隊成長的重要養分。

黃蜂在附加賽搶老八關鍵戰役中以91比120慘敗魔術，無緣挺進季後賽，也讓球隊自2016年以來的季後賽乾旱持續延長。那一年黃蜂仍由華克（Kemba Walker）領軍，如今10個賽季過去，黃蜂依舊未能重返季後賽舞台，成為目前NBA現存最長的季後賽荒球隊，相比巫師的5季、公牛的4季和爵士的4季都還更長。

「很明顯，這真的讓人非常難受，但我覺得這一切都是學習的過程。你活著、你學習、你進化，然後繼續往前走。」小鮑爾說。

回顧這場關鍵附加賽，黃蜂在上半場就陷入苦戰，小鮑爾個人狀態也明顯受限，前兩節6投僅1中，只拿到2分，球隊進攻節奏完全被魔術壓制。雖然他下半場努力回穩，最終仍攻下全隊最高23分，但在大幅落後的情況下，已無法挽回戰局，黃蜂最終只能黯然出局。

事實上，黃蜂才剛在前一場附加賽經歷一場戲劇性勝利，靠著延長賽以127比126險勝邁阿密熱火，成功續命，也讓外界一度看見他們闖進季後賽的希望。不過面對更成熟、更完整的魔術，黃蜂最終仍暴露出經驗與穩定性不足的問題。

對黃蜂而言，這場失利不只是單一比賽的挫敗，更再次凸顯球隊多年來始終徘徊在季後賽門外的困境。自2016年後，球隊長期無法突破重建瓶頸，始終未能在東區真正站穩競爭行列。如今附加賽再度止步，也讓這段低潮歷程持續拉長。

不過小鮑爾的發言也透露出另一層訊息，儘管失望，但他並未失去信心。對這支仍以年輕核心為主的球隊來說，如何把這次失敗轉化為下個賽季的前進動力，將是未來最大的課題。