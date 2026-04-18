NBA／勇士慘遭淘汰！太陽首輪戰雷霆 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

NBA本季最後一張季後賽門票今天由勇士與太陽爭奪，太陽在格林（Jalen Green）繼前一場猛轟35分後，今天再度進帳36分，整場比賽幾乎是一路壓著勇士打，最終太陽也以111：96淘汰勇士，以西區第8名晉級到季後賽，並將在首輪遭遇衛冕軍雷霆。

太陽日前在附加賽與拓荒者一路纏鬥，最終以4分差距惜敗，導致他們必須在今天與日前淘汰快艇的勇士爭奪西區第八種子，儘管太陽在歷經休賽季的戰力重整後，團隊季後賽經驗明顯不如勇士，但今天卻打出年輕球隊的優勢。

太陽今天面對勇士也拿出過去勇士招牌的「死亡五小」陣容反制對手，在首節就多點開花猛轟33分，反觀勇士在經過與快艇前一場的激戰後，今天開賽卻出現慢熱的狀況，首節僅拿下18分。

上半場勇士在最多落後到18分的情況下，也在第二節末段到第三節猛追，在第三節波爾辛吉斯連得5分後，一度追到僅剩4分差距，但太陽布魯克斯（Dillon Brooks）也跳出連得5分，並帶領太陽在第三節打出一波14：8的攻勢，將分差又擴大到11分。

不過太陽今天手感最火燙的莫過於去年夏天被火箭交易到太陽獲取杜蘭特（Kevin Durant）的格林，他在上半場就投進4記三分球拿下14分，第三節他更是爆料拿下13分，反觀勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）卻明顯不在狀態上，前三節打完僅拿下7分，第三節更是一分未得，讓太陽帶著9分領先進入第四節。

第四節格林持續在進攻端對勇士施壓，甚至幫助太陽再將領先優勢擴大到雙位數，其中古德溫（Jordan Goodwin）在倒數1分多鐘時的快攻灌籃與底線三分球命中，更是宣判了勇士的死刑，勇士也在比賽最後1分鐘將柯瑞等主力換下場，不過在場邊已穿上外套的勇士格林（Draymond Green）卻與還留在場上的太陽一哥布克（Devin Booker）互噴垃圾話，遭到裁判雙雙驅逐出場，讓坐在板凳上的柯瑞也是哭笑不得，最終太陽仍是以15分差距淘汰勇士，晉級到季後賽。

太陽今天以格林投進8記三分球拿下36分最佳，附加賽兩戰平均攻下35.5分，布克則是有20分、8助攻、6籃板，古德溫19分、9籃板、6抄截；至於勇士則以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下23分最佳，柯瑞16投僅4中拿下17分。