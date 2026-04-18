NBA／「只是籃球競爭！」小鮑爾強調沒有恩怨：希望阿德巴約沒事

夏洛特黃蜂在附加賽延長擊敗邁阿密熱火的比賽中爆發爭議場面，小鮑爾（LaMelo Ball）在第二節一次防守中用手絆倒阿德巴約（Bam Adebayo），導致對方重摔被迫退場，引發外界熱議和聯盟介入調查。

賽後聯盟將該動作判定為二級惡意犯規，並對小鮑爾開罰3萬5000美元，另外因他在場邊訪問中使用不雅言詞，再追加2萬5000美元罰款，合計6萬美元。不過聯盟並未對其追加禁賽處分，讓他仍可出戰今天與奧蘭多魔術的附加賽關鍵戰。

對於這起事件，小鮑爾受訪表示，自己最在意的是阿德巴約的傷勢情況。「我其實有點擔心今天這場比賽，但更重要的是，我已經嘗試道歉，只希望阿德巴約沒事。我們不希望聯盟中任何人受傷，只要他狀況還好，我心裡也能放心一點。」

小鮑爾也透露自己賽後曾試圖親自向阿德巴約致歉。「我在他更衣室外等了一下，跟保全聊天等他出來，但對方說他正在洗澡。輸球之後通常也不太想跟人說話，所以我選擇給他空間，他說之後會再聯絡我。」

不過阿德巴約在事發後兩天直言，雙方至今尚未有直接對話，讓這起事件仍留有後續發展空間。

此外，有球迷翻出2024年1月兩隊交手的畫面，當時小鮑爾也曾在地板上試圖抓住阿德巴約的腿，引發外界質疑是否存在針對性動作。不過小鮑爾否認一切惡意，強調純粹是比賽中的動作，「這就是籃球，我覺得阿德巴約也知道，我們之間沒有任何過節。我對任何人都沒有特別針對，只是上場打球，有時候會嘗試犯規阻止進攻。」

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也抨擊小鮑爾的動作極具有危險性，「這種動作在比賽中不應該出現。」但他也在後續緩和語氣，表示不認為小鮑爾需要再受到更多處分，「我不覺得他是骯髒球員，只是那一刻，那個動作確實危險且不應該發生，但事情已經過去，就讓它過去。」

值得一提的是，若當下裁判即判定為二級惡意犯規，熱火不僅能獲得兩次罰球與球權，小鮑爾也將被直接驅逐出場，可能對比賽結果造成重大影響。

儘管爭議尚未完全平息，但隨著黃蜂在今天關鍵戰役中慘敗魔術，最終還是遭到淘汰命運，小鮑爾這起惡意犯規事故也將逐漸翻頁，黃蜂還是無法終結長達9年的季後賽荒。