NBA／威廉斯缺席生死戰太陽禁區告急 射手艾倫緊急回歸對抗勇士

鳳凰城太陽即將在附加賽「Win or Go Home」生死戰中對決金州勇士，但在關鍵戰役前卻傳出重大傷情，主力中鋒威廉斯（Mark Williams）因左腳痠痛確定缺陣，讓太陽在身材與禁區戰力上面臨嚴峻考驗。

威廉斯本季出賽60場，繳出場均11.7分、8籃板，投籃命中率超過64%，是太陽內線最穩定的支柱之一。他的缺席，意味著球隊在籃板保護與禁區防守上將大幅削弱，也讓教練團不得不重新調整輪替配置。

在這樣的情況下，伊戈達羅（Oso Ighodaro）預計將被拉上先發或獲得更吃重角色，弗萊明（Rasheer Fleming）與馬魯亞奇（Khaman Maluach）也可能獲得更多上場時間。面對勇士以外線與空間拉開為主的打法，太陽勢必要在有限的高度條件下，尋求其他方式彌補內線劣勢。

不過在壞消息之中，太陽也迎來一線曙光。主力射手艾倫（Grayson Allen）已確認可以出戰這場關鍵比賽，為球隊注入重要火力支援。艾倫先前因左腿後肌拉傷，缺席例行賽最終戰以及附加賽首戰對拓荒者的比賽，如今及時復出，無疑大幅提升太陽外線威脅。

射手艾倫(右)緊急回歸。 路透社

艾倫本季打出生涯最佳表現，場均貢獻16.5分、3.8助攻與3籃板，是球隊進攻體系中不可或缺的一環。無論是定點投射還是拉開空間能力，都將在面對勇士時扮演關鍵角色。隨著他的回歸，太陽在進攻端的信心也明顯提升。

在這場攸關球季存亡的對決中，太陽一方面必須克服禁區戰力不足的困境，另一方面則寄望艾倫等外線球員能夠火力全開，與勇士展開對轟。若能成功闖關，太陽將取得季後賽最後一張門票，首輪對上衛冕軍奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）；反之，則將提前結束本季征途。

傷兵與壓力同時來襲，太陽能否在逆境中延續賽季，這場與勇士的生死戰，將給出最終答案。