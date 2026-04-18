快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

LINE又出狀況！傳圖失敗、相機全黑災情爆 官方急曝解法

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／快艇不打算重建 球團總裁：計畫就是與雷納德一起贏球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇隊當家球星雷納德。 路透
快艇隊當家球星雷納德。 路透

在附加賽不敵勇士隊無緣季後賽後，快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）的未來動向也因球隊季中大交易與聯盟調查案顯得撲朔迷離，快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）在今天的季後記者會上發出聲明，強調球隊並未進入重建期，且長遠計畫仍是與雷納德共同爭冠。

「我們的計畫就是與雷納德一起贏球。」法蘭克面對媒體詢問時毫不避諱地表示，他指出，快艇球團已多次展現追求勝利的決心，「在適當的時機，我們會像2024年那樣，與他坐下來共商大計。只要雙方的目標一致，我們非常渴望與他繼續攜手。」

6月將滿35歲的雷納德，本季繳出職業生涯巔峰的進攻數據，場均27.9分創下新高，且出賽65場，是自2018-19球季以來，第二度單季出賽突破60大關，但亮眼數據難掩快艇提前出局的落寞，這也是雷納德職業生涯中，首度在健康狀態下無緣季後賽。

面對外界對其未來的揣測，雷納德在附加賽落敗後的態度顯得冷淡且神祕，「先讓我為這場敗仗哭一會兒吧，等時機到了，自然會有討論。」

快艇在季中交易截止日前的一系列動作，讓外界質疑其建隊方向，球團先是將哈登（James Harden）送往騎士換回後衛葛蘭德（Darius Garland），隨後又送出長人祖巴茲（Ivica Zubac）換取溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。

對於球隊是否將走入重建，法蘭克則強調，快艇已連續15個賽季維持競爭力，目前的調整是為了「從競爭者過渡到爭冠者」，球隊目前擁有新興年輕球員、選秀權及薪資空間，對於未來充滿樂觀，並非外界解讀的徹底推倒重來。

雷納德 快艇

延伸閱讀

NBA／美媒預測勇士附加賽出線機率僅17% 柯爾談柯瑞出賽時間

NBA／柯瑞轟24分勇士仍輸快艇 附加賽再演驟死戰

NBA／柯瑞35分、霍福特連飆4外線 勇士逆轉快艇附加賽續命

NBA／葛蘭德附加賽生死戰前高喊致敬 柯瑞感嘆「我真的老了！」

相關新聞

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區連續三年晉級季後賽 首輪將戰活塞

NBA附加賽最終輪賽事在今天登場，其中東區由魔術隊與黃蜂隊進行最後一張季後賽門票之爭，上半場魔術就透過禁區優勢頻頻轟炸籃框，並一度取得超過30分的領先優勢，最終魔術也以121：90淘汰黃蜂，將以東區第8種子晉級季後賽並在首輪遭遇活塞。

NBA／快艇不打算重建 球團總裁：計畫就是與雷納德一起贏球

在附加賽不敵勇士隊無緣季後賽後，快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）的未來動向也因球隊季中大交易與聯盟調查案顯得撲朔迷離，快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）在今天的季後記者會上發出聲明，強調球隊並未進入重建期，且長遠計畫仍是與雷納德共同爭冠。

NBA／威廉斯缺席生死戰太陽禁區告急 射手艾倫緊急回歸對抗勇士

鳳凰城太陽即將在附加賽「Win or Go Home」生死戰中對決金州勇士，但在關鍵戰役前卻傳出重大傷情，主力中鋒威廉斯（Mark Williams）因左腳痠痛確定缺陣，讓太陽在身材與禁區戰力上面臨嚴峻考驗。

NBA／關係破裂？莫蘭特傳決心離隊 灰熊恐啟動交易但行情不被看好

莫蘭特（Ja Morant）與曼菲斯灰熊的關係正式浮上檯面。根據多位聯盟消息人士透露，莫蘭特私下已向聯盟球員與部分前教練表達，不願再為灰熊效力，雙方幾乎形同決裂。

NBA／基夫將續掌舵重建計畫 巫師總管：本季他承受極大挑戰

儘管本季打出全聯盟墊底的慘澹戰績，但巫師球團重建腳步並未打算變動，巫師總經理道金森（Will Dawkins）今天在季末記者會上明確表示，球隊預計將留任現任總教練基夫（Brian Keefe），帶領這支充滿潛力的青年軍邁向2026-27年賽季。

NBA／至今未收到小鮑爾致歉 阿德巴約：未來相遇會好好聊聊

NBA聯盟在昨天針對黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）對熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）的爭議犯規做出3.5萬美元罰款，外加賽後受訪飆粗口遭罰2.5萬美元，但並未追加禁賽，不過阿德巴約在今天受訪時也直言，目前還沒有收到來自小鮑爾的致歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。