NBA／快艇不打算重建 球團總裁：計畫就是與雷納德一起贏球

在附加賽不敵勇士隊無緣季後賽後，快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）的未來動向也因球隊季中大交易與聯盟調查案顯得撲朔迷離，快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）在今天的季後記者會上發出聲明，強調球隊並未進入重建期，且長遠計畫仍是與雷納德共同爭冠。

「我們的計畫就是與雷納德一起贏球。」法蘭克面對媒體詢問時毫不避諱地表示，他指出，快艇球團已多次展現追求勝利的決心，「在適當的時機，我們會像2024年那樣，與他坐下來共商大計。只要雙方的目標一致，我們非常渴望與他繼續攜手。」

6月將滿35歲的雷納德，本季繳出職業生涯巔峰的進攻數據，場均27.9分創下新高，且出賽65場，是自2018-19球季以來，第二度單季出賽突破60大關，但亮眼數據難掩快艇提前出局的落寞，這也是雷納德職業生涯中，首度在健康狀態下無緣季後賽。

面對外界對其未來的揣測，雷納德在附加賽落敗後的態度顯得冷淡且神祕，「先讓我為這場敗仗哭一會兒吧，等時機到了，自然會有討論。」

快艇在季中交易截止日前的一系列動作，讓外界質疑其建隊方向，球團先是將哈登（James Harden）送往騎士換回後衛葛蘭德（Darius Garland），隨後又送出長人祖巴茲（Ivica Zubac）換取溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。

對於球隊是否將走入重建，法蘭克則強調，快艇已連續15個賽季維持競爭力，目前的調整是為了「從競爭者過渡到爭冠者」，球隊目前擁有新興年輕球員、選秀權及薪資空間，對於未來充滿樂觀，並非外界解讀的徹底推倒重來。