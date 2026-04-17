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NBA／關係破裂？莫蘭特傳決心離隊 灰熊恐啟動交易但行情不被看好

聯合新聞網／ 綜合外電報導
Memphis Grizzlies guard Ja Morant looks on from the bench in the second half of an NBA basketball game against the Golden State Warriors Wednesday, Feb. 25, 2026, in Memphis, Tenn. (AP Photo/Brandon Dill) 美國聯合通訊社
Memphis Grizzlies guard Ja Morant looks on from the bench in the second half of an NBA basketball game against the Golden State Warriors Wednesday, Feb. 25, 2026, in Memphis, Tenn. (AP Photo/Brandon Dill) 美國聯合通訊社

莫蘭特（Ja Morant）與曼菲斯灰熊的關係正式浮上檯面。根據多位聯盟消息人士透露，莫蘭特私下已向聯盟球員與部分前教練表達，不願再為灰熊效力，雙方幾乎形同決裂。

這場裂痕的關鍵轉折點，來自本季初萬聖節之夜對洛杉磯湖人一戰後的更衣室衝突。當時灰熊吞敗，莫蘭特出賽31分鐘僅14投3中，賽後總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）當面批評其比賽態度不足。據了解，莫蘭特原本就對教練的輪替安排不滿，在被點名後以輕蔑態度回應，雙方關係急速惡化。

隨後球團選擇力挺教練立場，並對莫蘭特祭出1場禁賽處分。這項決策被視為明確表態，也讓莫蘭特難以接受。更令他感到孤立的是，球隊在禁賽期間要求隊友與他保持距離，使他與隊友關係出現疏離感，進一步加深不滿情緒。

這樣的情況與莫蘭特先前公開說法形成強烈反差。今年1月他在倫敦對奧蘭多魔術繳出24分、13助攻後曾表示：「我背上有球隊的標誌，這應該就說明我想待在哪裡。」不過消息人士指出，他私下的態度早已出現明顯轉變。

面對外界關注，灰熊總經理克萊曼（Zach Kleiman）在球季結束後受訪時語氣保守表示：「莫蘭特一直很職業，我認為大家目前盡可能保持共識，但我不會對任何潛在交易做出評論。」值得一提的是，莫蘭特並未出席球季結束訪談，也讓外界對其未來更加猜測。

現年26歲的莫蘭特本季僅出賽20場，場均19.5分，投籃命中率41.0%創下生涯新低。1月21日因左手肘尺側副韌帶扭傷提前報銷，而當晚他完成的一記精彩追身封阻，甚至可能成為他身穿灰熊球衣的最後畫面。

隨著雙方關係破裂，灰熊預計將在今夏重新啟動關於莫蘭特的交易談判。不過聯盟多位高層普遍認為，雖然市場對這位前全明星後衛仍有興趣，但灰熊恐難獲得理想回報。

過去一年，灰熊在涉及傑克森（Jaren Jackson Jr.）與貝恩（Desmond Bane）的交易中成功累積7個首輪選秀權，但類似回報幾乎不可能在莫蘭特交易中重現。據悉，在交易截止日前與沙加緬度國王的談判中，國王甚至要求灰熊必須「附加資產」才願意接手莫蘭特，最終導致談判迅速破局。

一名西區球隊高層透露：「等到選秀與自由市場結束後，一些沒有達到補強目標的球隊，才可能轉而對莫蘭特產生實質興趣。」

隨著休賽季即將展開，這位曾被視為灰熊重建核心的明星控衛，未來去向將成為影響聯盟版圖的重要變數。

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