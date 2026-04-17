NBA／關係破裂？莫蘭特傳決心離隊 灰熊恐啟動交易但行情不被看好

莫蘭特（Ja Morant）與曼菲斯灰熊的關係正式浮上檯面。根據多位聯盟消息人士透露，莫蘭特私下已向聯盟球員與部分前教練表達，不願再為灰熊效力，雙方幾乎形同決裂。

這場裂痕的關鍵轉折點，來自本季初萬聖節之夜對洛杉磯湖人一戰後的更衣室衝突。當時灰熊吞敗，莫蘭特出賽31分鐘僅14投3中，賽後總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）當面批評其比賽態度不足。據了解，莫蘭特原本就對教練的輪替安排不滿，在被點名後以輕蔑態度回應，雙方關係急速惡化。

隨後球團選擇力挺教練立場，並對莫蘭特祭出1場禁賽處分。這項決策被視為明確表態，也讓莫蘭特難以接受。更令他感到孤立的是，球隊在禁賽期間要求隊友與他保持距離，使他與隊友關係出現疏離感，進一步加深不滿情緒。

這樣的情況與莫蘭特先前公開說法形成強烈反差。今年1月他在倫敦對奧蘭多魔術繳出24分、13助攻後曾表示：「我背上有球隊的標誌，這應該就說明我想待在哪裡。」不過消息人士指出，他私下的態度早已出現明顯轉變。

面對外界關注，灰熊總經理克萊曼（Zach Kleiman）在球季結束後受訪時語氣保守表示：「莫蘭特一直很職業，我認為大家目前盡可能保持共識，但我不會對任何潛在交易做出評論。」值得一提的是，莫蘭特並未出席球季結束訪談，也讓外界對其未來更加猜測。

現年26歲的莫蘭特本季僅出賽20場，場均19.5分，投籃命中率41.0%創下生涯新低。1月21日因左手肘尺側副韌帶扭傷提前報銷，而當晚他完成的一記精彩追身封阻，甚至可能成為他身穿灰熊球衣的最後畫面。

隨著雙方關係破裂，灰熊預計將在今夏重新啟動關於莫蘭特的交易談判。不過聯盟多位高層普遍認為，雖然市場對這位前全明星後衛仍有興趣，但灰熊恐難獲得理想回報。

過去一年，灰熊在涉及傑克森（Jaren Jackson Jr.）與貝恩（Desmond Bane）的交易中成功累積7個首輪選秀權，但類似回報幾乎不可能在莫蘭特交易中重現。據悉，在交易截止日前與沙加緬度國王的談判中，國王甚至要求灰熊必須「附加資產」才願意接手莫蘭特，最終導致談判迅速破局。

一名西區球隊高層透露：「等到選秀與自由市場結束後，一些沒有達到補強目標的球隊，才可能轉而對莫蘭特產生實質興趣。」

隨著休賽季即將展開，這位曾被視為灰熊重建核心的明星控衛，未來去向將成為影響聯盟版圖的重要變數。