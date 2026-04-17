NBA／基夫將續掌舵重建計畫 巫師總管：本季他承受極大挑戰

儘管本季打出全聯盟墊底的慘澹戰績，但巫師球團重建腳步並未打算變動，巫師總經理道金森（Will Dawkins）今天在季末記者會上明確表示，球隊預計將留任現任總教練基夫（Brian Keefe），帶領這支充滿潛力的青年軍邁向2026-27年賽季。

基夫自2024年1月接替原教頭安索（Wes Unseld）以來，雖然僅留下43勝160敗的戰績，但道金森認為，戰績並不能完全反映基夫的貢獻。道金斯指出，巫師隊本季擁有全NBA最年輕的陣容，且21歲以下球員的先發次數居聯盟之冠，「我們本季給了他一個非常艱難的環境，整季更換超過50套不同的先發陣容，他承受了極大的挑戰。」

基夫過去曾長期擔任助理教練，經歷涵蓋超音速、雷霆、尼克及湖人等隊，對於挖掘與培養新秀有其獨到之處。本季他致力於指導薩爾（Alex Sarr）、強森（Tre Johnson）及庫里巴利（Bilal Coulibaly）等年輕好手，其養成能力獲得高層一致認可。

巫師隊在本季交易截止日前曾先後換來全明星球員楊恩（Trae Young）與明星長人戴維斯（Anthony Davis），意圖在重建中注入即戰力，然而天不從人願，楊恩因右股四頭肌與背部不適，僅出賽5場便提前報銷；戴維斯更是因手指傷勢，來到華盛頓後一場未打。

儘管如此，戴維斯日前受訪時幽默表示會履行剩餘一年的合約，並打趣說：「我熱愛我的薪水，明年絕對會留在這。」隨著兩大核心回歸，基夫明年的領軍能力將面臨更高標準的檢視。

以17勝65敗收官的巫師，目前擁有14%的機率抽中狀元籤，這也成為華盛頓球迷最後的希望。道金斯強調，基夫已經在動盪的一季中穩住了更衣室氣氛，接下來的目標是整合傷癒歸隊的明星球員與逐漸成熟的新秀。