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NBA／期待季後賽與布朗尼並肩作戰 詹姆斯：超越生涯一切成就

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗尼、詹姆斯。 法新社
布朗尼、詹姆斯。 法新社

NBA季後賽首輪即將開打，湖人隊將於周日交手火箭隊，這對聯盟老將詹姆斯（LeBron James）而言，不僅是追平歷史紀錄的第19度季後賽征途，更將迎來職業生涯最溫馨時刻，與21歲兒子布朗尼（Bronny James）並肩作戰。

41歲的詹姆斯在今天練球後受訪，儘管因感冒嗓音沙啞，但談起兒子仍難掩興奮。他感性表示，「能和他一起站在場上，是我職業生涯中發生過最棒的事情，超越了我所達成的一切成就。」詹姆斯強調，布朗尼靠著努力爭取到輪替位置，在過去幾年的起伏後，能在季後賽被叫到名字是件非常了不起的事。

身為2024年選秀會第55順位的新秀，布朗尼本季的成長有目共睹。由於湖人先發後場雙核唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）分別遭遇腿筋與腹斜肌傷勢缺陣，布朗尼在季末成功擠進總教練瑞迪克（JJ Redick）的輪替陣容。

在例行賽最後6場比賽中，布朗尼平均上場17.2分鐘，繳出7.2分、1.8次助攻，投籃命中率達47.2%，三分外線更來到42.9%的高水準，比起菜鳥賽季，他的投籃穩定度與防守位置感都有顯著進步。對於將再度站上季後賽舞台，布朗尼表示，「這是我的夢想，去年我只在對陣灰狼隊時打了幾分鐘垃圾時間，現在我完全準備好要與隊友一起拚搏。」

湖人主帥瑞迪克則指出，在球隊人手短缺的情況下，布朗尼必須隨時待命。他說：「我相信他的投籃能力，他在發展聯盟的表現已經證明了這點，且他在防守端也進步神速。」

作為西區第4種子，湖人將面對第5種子火箭的挑戰。詹姆斯表示，季後賽的重點在於更高度的專注與對對手傾向的徹底研究。布朗尼則謙虛地說：「老爸打過無數次季後賽，拿過冠軍，我們只要張開耳朵聽他的，他會帶領我們贏球。」

詹姆斯此役上場後，將追平馬龍（Karl Malone）與史塔克頓（John Stockton）保持的19次季後賽紀錄，這對父子檔的同場競技，無疑將成為今年季後賽最受矚目的焦點。

湖人 Bronny James LeBron James

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