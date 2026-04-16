NBA／快艇遭淘汰保羅發梗圖嘲諷！勇士巴特勒和柯瑞「學山羊叫」

快艇隊今天在附加賽以121：126輸給勇士隊，本賽季確定告終。季初被快艇球團請回家的「控衛之神」保羅（Chris Paul）在社群平台，發梗圖嘲諷快艇。

保羅去年12月無預警被快艇請回家，由於保羅堪稱快艇隊史最偉大球員，因此消息一出震驚全聯盟。據後來報導，原因是與教練團起衝突，保羅也在今年2月宣布退休。

快艇季初一度西區墊底，但總教練泰隆魯（Tyronn Lue）喊出35勝20敗目標後，快艇揚帆啟航，僅管球季中交易走主力球員哈登（James Harden）和祖巴茲（Ivica Zubac），最終仍奪下西區第9席次。

沒想到快艇在附加賽慘遭柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士「下剋上」。賽後保羅用IG限時動態發黑人梗圖，這張圖代表「參加敵人葬禮，確保他們真的已經離世」，保羅的喜悅之情難以掩藏。

有趣的是，柯瑞狂攻35分帶隊拿下勝利，精彩表現備受球迷肯定。勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後在休息室學山羊叫，山羊意味著史上最佳（GOAT）。柯瑞也跟著學，現場充滿了快活的空氣。