NBA／柯瑞下半場大爆發 柯爾：這就是他！

勇士隊今天靠當家球星柯瑞（Stephen Curry）下半場大爆發，克服第四節最多13分劣勢，硬是以126：121逆轉快艇隊，挺進附加賽最終戰，將和太陽隊爭搭西區季後賽末班車。

柯瑞今天轟下全場35分，其中27分集中在下半場，包括最後50.4秒的高難度三分球。勇士教練柯爾（Steve Kerr）賽後記者會拍桌說：「每個認為柯瑞這季要休息的人，看看他的表現，這就是他。」

不只柯瑞下半場三分球7投5中為勇士續命，老將霍福特（Al Horford）第四節三分球4投俱中，格林（Draymond Green）關鍵時刻守住快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），都成勇士最後一節打出43：32反撲的功臣。

柯爾透露，剛剛才和球隊提到，過去在這贏過很多場球，這場比賽別具意義，「因為考慮到我們的處境和年齡，還有今年的表現、傷勢情形，我們仍在這場比賽展現了頑強鬥志。」

延長戰線的勇士，台灣時間周六將在鳳凰城和太陽決一死戰，柯爾說：「這個賽季我們在很多方面都遇很多困難，所以我們把附加賽當成一個免費的機會，如果今天奪勝，還有下一場機會，然後就能進入季後賽，然後就能再獲得機會，這就足夠了，這就是我們真正想要的東西。」