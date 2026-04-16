NBA／柯瑞35分、霍福特連飆4外線 勇士逆轉快艇附加賽續命

Stephen Curry 位置 後衛 得分 26.6 籃板 3.58 助攻 4.7 抄截 1.14

快艇隊和勇士隊今天附加賽正面碰頭，勇士第四節上演瘋狂逆轉，老將霍福特（Al Horford）連飆4記三分彈，加上當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂轟35分發揮，以126：121打下快艇，再一勝就能挺進季後賽。

兩軍例行賽最終戰才剛交手，快艇在當家球星雷納德（Kawhi Leonard）休兵下，靠馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下20分、9籃板、8助攻帶動，以115：110擊敗勇士，鎖定西區第9種子。

今天兩軍再度碰頭，主場迎敵的快艇打出12：2的開賽攻勢，勇士回敬一波12：2攻勢回到戰局，但柯瑞（Stephen Curry）卻出現暫離球場到休息室插曲，快艇首節仍握有31：22優勢，半場打完也取得61：53領先。

快艇第三節再將優勢擴大到兩位數，勇士靠柯瑞飆外線縮小差距，三節打完追到83：89，不過快艇第四節在馬瑟倫和柯林斯（John Collins）接連進球下，領先又擴大到98：85。

退無可退的勇士先有桑托斯（Gui Santos）飆外線止血，柯瑞也追加三分彈，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）再有「3分打」後飆三分演出，讓勇士追近比分到97：100；快艇也有葛蘭德（Darius Garland）挺身而出，他外線破網下快艇仍握有108：99領先。

關鍵時刻勇士靠外線續命，老將霍福特連續飆進3記三分彈，他單節第4記三分彈破網更讓勇士以117：115超前；柯瑞最後50秒又投進三分球，勇士接連再有兩波成功防守，讓快艇反撲無力，最終勇士就以126：121淘汰快艇隊。

勇士全場外線41投19中，命中率達4成6，柯瑞12投7中轟下全場最高35分，桑托斯和波爾辛吉斯各20分，扮演「第四節」先生的霍福特也貢獻14分，助隊附加賽最終戰和太陽隊徵西區最後一張晉級門票。

快艇先發雷納德和葛蘭德各拿21分，板凳出發的馬瑟倫也有23分，無奈第四節尾聲遭逆轉，賽季提前結束。