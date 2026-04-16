NBA／班凱羅談魔術將遇黃蜂 直言例行賽遭「狠狠教訓」

魔術隊今天在附加賽97：109不敵76人隊，下場比賽將對戰黃蜂隊，爭奪東區最後一張季後賽門票，當家球星班凱羅（Paolo Banchero）表示球隊應繳出更好表現，直言：「黃蜂例行賽已經把我們打爆了。」

班凱羅今天攻下18分5籃板4助攻，不過他全場22投僅7中，命中率僅31.8％、三分球更5投盡墨，也發生了6次失誤，全場正負值為-17，他深知魔術若想在下場比賽贏過黃蜂，自己必須強勢反彈。

班凱羅說：「我們必須從比賽一開始就全神貫注，我們今晚很努力，但顯然還不夠，我們需要做好更多準備，而我自己也必須打得更好。」

黃蜂昨天一分險勝熱火，將於台灣時間18號早上7：30對戰魔術，獲勝的球隊將成為東區第8種子，於首輪季後賽交手東區龍頭活塞隊，班凱羅說：「他們最近打得非常好，在今年例行賽也狠狠教訓了我們，所以我必須做好準備。」今年球季兩隊曾4度交手，黃蜂取得3勝1敗對戰優勢。