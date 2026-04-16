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NBA／76人季後賽將第23度交手綠衫軍 諾斯：巨大的挑戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人馬克西、塞爾蒂克布朗。 路透
76人馬克西、塞爾蒂克布朗。 路透

76人隊今天在東區附加賽以12分差距擊敗魔術隊後，以東區第七種子晉級到季後賽首輪，並將與塞爾蒂克隊上演第23度的季後賽交鋒，也是聯盟史上在季後賽碰頭次數最多的兩支球隊，這也讓76人總教練諾斯（Nick Nurse）直言，這個系列賽將會對他們是巨大挑戰。

76人今年以東區第7名成績從附加賽打起，並在今天擊敗魔術後晉級季後賽，將在首輪遭遇東區第二種子的塞爾蒂克，上演兩隊在季後賽的第23個系列賽對決，不過雙方近6次在季後賽碰頭，最終都由塞爾蒂克晉級，其中最近一次就是2023年第二輪，雙方在拚入搶七大戰後由塞爾蒂克以4：3淘汰76人。

而塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）生涯在季後賽對戰76人更是打得相當有心得，平均每場比賽能繳出27分、8籃板、4助攻，在季後賽對戰處於劣勢下，76人總教練諾斯也說：「他們整個賽季都打得非常出色，且一直保持好狀態，這對我們來說，無疑會是一個非常巨大的挑戰。」

儘管前路困難重重，但對於帶領球隊相隔一季重返季後賽，今天攻下全隊最高31分的76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）也強調，至少先完成階段性任務，「本季開季時我就跟隊友說，不管要我付出什麼代價，我們都要打進季後賽，我很期待一些隊友第一次站上季後賽舞台的表現。」

其中本季一度打出新人王氣勢的新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也說：「說實話，能夠進季後賽感覺真的很棒，因為已經有些球隊提前打包回家了，但我們將能站上季後賽舞台，這感覺真的很好。」

76人 塞爾蒂克

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