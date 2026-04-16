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NBA／新轉播合約啟動4平台攜手轉播 例行賽收視成長86％

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
NBA附加賽太陽球星布克、拓荒者阿夫迪賈。 美聯社
NBA附加賽太陽球星布克、拓荒者阿夫迪賈。 美聯社

NBA全新媒體轉播合約在本賽季正式啟動，其帶來的市場效益遠超預期，根據NBA官方今天公布的例行賽收視報告，本季全美透過各平台觀看比賽的總人數達到1.7億人，不僅較上季成長86%，更寫下聯盟24年來的最高紀錄。

NBA自2024年簽署為期11年、總價逾760億美元的轉播合約後，今年首度納入串流巨擘亞馬遜（Amazon Prime Video），並迎回老牌轉播夥伴NBC及旗下Peacock平台，與既有的ABC／ESPN及NBA TV結合，形成4強鼎立的轉播版圖，這場轉播權的「大風吹」，顯然成功吸引了更多元、更年輕的族群回流。

數據統計顯示，本季4個平台的平均收視率創下13年來新高，成長達35%；球迷觀賽總時數突破9.2億小時，亦是自2011-12年球季以來的最佳表現。值得注意的是，全季共有57場賽事平均觀眾數超過200萬人，顯示出在內容破碎化的時代，NBA頂級賽事依然具備強大的公眾凝聚力。

此外，季中錦標賽NBA盃在改制與強力行銷下，本季小組賽收視激增90%；而由NBC轉播的明星賽則創下880萬人的收視高峰。在數位社群表現上，NBA官方社群平台全年度累積2280億次觀看。

不過在昨天登場的附加賽，卻也發生轉播新平台Amazon Prime Video，在黃蜂與熱火之戰在延長賽關鍵時刻出現斷訊的狀況，引發球迷與湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）等人的質疑。

湖人 詹姆斯 亞馬遜 NBA附加賽

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