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NBA／安比德缺陣馬克西狂飆31分 76人退魔術以東區第7種子晉級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬克西。 法新社
馬克西。 法新社

東區附加賽魔術隊與76人隊今天上演東區第七種子之爭，兩隊展開一場激烈的拉鋸戰，76人在球隊一哥安比德（Joel Embiid）缺陣的情況下，靠著馬克西（Tyrese Maxey）全場猛轟31分，最終以109：97擊敗魔術，搶下東區第7種子晉級季後賽。

今年以東區第7名晉級附加賽的76人，在附加賽開打前夕球隊一哥安比德卻因為急性闌尾炎緊急開刀治療，這也導致他錯過了賽季的最後2場比賽以及今天的附加賽與魔術之戰。

儘管少了球隊一哥，但76人今天上半場仍是與魔術激烈拉鋸，前兩節就已經有3名球員得分來到雙位數，包括馬克西攻下16分，喬治（Paul George）與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也都有11分進帳，至於魔術上半場則以貝恩（Desmond Bane）攻下19分最佳，班凱羅（Paolo Banchero）13分，上半場打完76人也以4分差距領先魔術。

易籃後，兩隊卻一同出現進攻熄火的狀況，尤其是魔術一哥班凱羅手感極凍，單節5次出手僅投進1球拿下2分，讓魔術只能靠著貝恩一人獨撐大局，三節打完魔術依舊以5分領先。

第四節初魔術一度在布萊克（Anthony Black）與貝恩連續命中三分球下，追到僅剩1分差距，但關鍵時刻馬克西再度挺身接管戰局，個人連得7分幫助76人拉開差距，反觀魔術卻在第四節中段開始又進攻節奏大亂，比賽倒數41秒佐蒙德（Andre Drummond）投進三分球後更是宣判魔術死刑，幫助76人取得12分領先，最終76人就以12分差距搶下東區第7種子晉級季後賽，至於輸球的魔術則將與黃蜂爭奪東區最後一張季後賽門票。

76人今天在團隊8人出賽號就有5人得分上雙，其中馬克西拿下31分，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）與烏布瑞皆有19分，喬治16分；魔術則是以貝恩34分最佳，班凱羅18分，但全場22次出手僅命中7球，三分球更是5投盡墨。

76人 安比德 馬克西 NBA附加賽 魔術

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