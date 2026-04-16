NBA／被賈奈特啟發 愛德華瘦身誓言季後賽有不同氣象

灰狼隊前「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）上周暌違8年重返灰狼主場標靶中心（Target Center），受到球迷熱烈歡呼，這一幕讓現任看板球星愛德華（Anthony Edwards）印象深刻也深受啟發，希望季後賽球隊能打出不同氣象。

「他是灰狼隊史最佳球員，這對我們意義重大，請他回到這座球場，希望季後賽我們也能請他回來，給我們一些能量。」愛德華說。

今年以第6種子迎接季後賽的灰狼，首輪將和第3種子碰頭，想過關不能延續過去3個月表現平平的狀態，教練芬奇（Chris Finch）強調，知道球隊有何能耐，關鍵是如何保持，「你不會想真的成為一支瞬間改變的球隊，但我們的確需要切換，當我們做到這一點，每個人都能發揮最好狀態，帶來我們需要的續航力和凝聚力。」

賈奈特激勵了上一代的灰狼成員，並率隊2004年打進西區決賽，現在由愛德華扛下重任。愛德華本季出賽61場是生涯新低，例行賽最後11場因膝傷只出賽3場，不過今天受訪時透露，利用這段休息期間甩肉到218磅（約99公斤），是18歲後的體重新低點。

「上個月我打得不多，所以我正努力恢復狀態。」4度入選明星賽的愛德華助隊6年5度闖季後賽，他坦言本季球隊有時會出現注意力不集中、士氣低落的狀況，不過球隊已進入季後賽，該展現不同氣象。

中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也說，季後賽要面臨強大對手，「我們知道若沒拿出求勝的決心，就沒有機會。」