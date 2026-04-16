NBA／聯盟介入調查小鮑爾拉人事件 恐補判惡意犯規躲過禁賽

黃蜂昨天在NBA東區附加賽首輪賽事中以1分差距在延長賽淘汰熱火，也奪下隊史在附加賽的首勝，不過球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）在第二節時出手拉倒熱火阿德巴約（Bam Adebayo）一事也引發聯盟介入調查，犯規可能遭到升級，但預計將不會面臨禁賽處分。

小鮑爾在昨天比賽第二節開打後不久，在一次上籃遭到封阻並倒地後，卻出手拉了阿德巴約的小腿導致他重心不穩屁股重摔在地，迫使他因為下背部不適提前退場，儘管熱火在其他球員努力下一路與黃蜂拚戰到延長賽，但黃蜂仍是靠著小鮑爾在倒數4.7秒的準絕殺上籃，最終以1分差距勝出，將與今天76人和魔術之戰的敗隊爭奪東區季後賽末班車車票。

儘管在小鮑爾出手拉倒阿德巴約的當下裁判並未響哨，事後小鮑爾也表示，自己當下被撞到頭部，並不清楚自己的位置，將會親自向阿德巴約致歉，但小鮑爾的行為在賽後仍是引發各界撻伐，甚至有媒體翻出過去小鮑爾作客熱火主場時就曾惡意出手拉倒阿德巴約的黑歷史。

而今天也傳出聯盟將介入調查此事件，並已主動聯繫黃蜂與熱火，將對小鮑爾進行詢問，不過由於接下來黃蜂仍將參與附加賽，消息人士認為小鮑爾可能僅會被追判一級或二級惡意犯規，而不會遭到禁賽處分。

對於昨天當下並未立即觀看重播對小鮑爾進行判決，裁判札巴爾（Zach Zarba）也解釋，「當時裁判並沒有吹哨，比賽仍在進行中並打出一次快攻，由於比賽沒有立即停止和響哨，所以回頭看重播的窗口期已經關閉，比賽是在球權轉換後才暫停的。因此，根據規定，我們已經無法再看重播。」