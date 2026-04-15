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NBA／未來之星邀請賽6月登場 林書豪現身新加坡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
NBA未來之星邀請賽將再度在新加坡舉行。圖／NBA提供
NBA未來之星邀請賽將再度在新加坡舉行。圖／NBA提供

NBA今天宣布，第二屆NBA未來之星邀請賽將於6月22到28日在新加坡華僑銀行室內體育館進行，這項高中籃球錦標賽將匯聚來自亞太地區的男女籃球隊，台灣球迷熟悉的「哈佛小子」林書豪將與WNBA總冠軍成員傑克森（Lauren Jackson）將親臨活動現場，在整個活動周與參賽選手互動。

本屆賽事將由NBA與新加坡體育局（SportsSG）及新加坡旅遊局（STB）聯合舉辦，並由NBA在新加坡的賽事機構負責運營。今年的比賽將有男女各12支球隊參賽，參賽球員年齡均為18歲及以下，比賽將先進行循環賽階段，隨後再進入單場淘汰賽階段；台灣將由日前選拔賽中奪冠的陽明高中和東泰高中代表參賽。

作為東道主，新加坡將在每個組別各派出兩支代表隊參賽。參賽球員還將參加技能提升課程、社會影響項目以及促進文化交流的線下活動。賽事中表現突出的球員將有機會參加未來的NBA籃球發展訓練營、表演賽和其他項目。

除林書豪和傑克森外，本屆賽事還將邀請更多現役及退役的NBA球星參與，具體名單將在賽前公佈。NBA未來之星邀請賽還將為各年齡段球迷提供豐富的活動，包括社區宣傳活動、合影機會、官方NBA紀念品售賣、球員亮相及互動、專屬訓練營，以及現場娛樂和球迷互動體驗。

NBA未來之星邀請賽由新加坡體育局、新加坡旅遊局和林氏家族基金聯合支持舉辦，林書豪說：「能夠參與在新加坡舉行的NBA未來之星邀請賽，我感到非常興奮。亞太地區擁有大量天賦異稟的年輕球員，我很榮幸能夠參與這項聚焦區域頂尖新秀的賽事。助力下一代球員的成長是我一直都非常專注的事業，也希望我的經歷能夠激勵這些明日之星充分把握這次機會，讓更多亞洲面孔出現在籃球運動的最高殿堂。」

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