NBA／熱火主帥批小鮑爾「愚蠢動作」 質疑裁判應將其趕出場

熱火今天在附加賽一分惜敗黃蜂，第二節阿德巴約（Bam Adebayo）重摔提前退場成為勝負關鍵之一，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後受訪時怒批黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）做出「愚蠢動作」，更直言裁判應將小鮑爾驅逐出場。

熱火今天126：127不敵黃蜂遭到淘汰，第二節小鮑爾切入上籃倒地後，卻出手拉了阿德巴約的腳，造成他屁股重摔在地，提前因傷退場，最終小鮑爾於延長賽完成準決殺上籃，幫助黃蜂保住季後賽希望，他全場拿下30分10助攻。

小鮑爾的拉腳動作引起球迷熱烈討論，儘管他已聲稱自己並非惡意出手，但熱火主帥並不買單，史波史特拉說：「這種行為並不好笑，我認為那是個愚蠢且危險的動作，應該要受到處罰，這些小動作不應該存在。」

阿德巴約在受傷前出賽11分鐘，攻下6分3籃板，他的退場對熱火戰力帶來巨大影響，史波史特拉進一步說道：「小鮑爾應該被趕出場，這種行為在比賽中是不被容許的，直接讓我們最好的球員因此退場。」