NBA／小鮑爾稱出手絆倒阿德巴約非惡意媒體翻出黑歷史打臉

黃蜂與熱火隊今天在附加賽碰頭，一路拉鋸到延長賽才分出勝負，儘管黃蜂最終以1分險勝，但身為贏球功臣的小鮑爾（LaMelo Ball）第二節出手拉阿德巴約（Bam Adebayo）的腳，導致他重摔在地並提前傷退，引發外界撻伐，小鮑爾聲稱並非惡意出手，阿德巴約賽後拒訪。

黃蜂與熱火今天在附加賽碰頭，小鮑爾在延長賽最後4.7秒準絕殺上籃命中，黃蜂以127：126獲勝，也讓熱火中斷連續6年打進季後賽、連續3年從附加賽脫穎而出的紀錄；黃蜂將等待76人、魔術隊之戰的敗隊出爐，爭奪東區季後賽最後一張門票。

儘管小鮑爾今天成為球隊贏球功臣，但第二節他在一次切入上籃遭到封阻倒地後，卻出手拉了阿德巴約的腳，導致他屁股著地重摔在地，最終也因為下背部不適未再回到場上，雖然小鮑爾當下也未受到任何判罰，但事後也遭到外界撻伐。

小鮑爾賽後受訪表示，將會當面向阿德巴約致歉，「我想向阿德巴約道歉，當時頭被撞了一下，並不是很清楚自己所處的位置。總之，我會親自去和他溝通，確定他是不是沒事，我甚至還沒有看過那個回合發生的事情。」

不過在阿德巴約賽後拒絕受訪後，美國媒體更翻出過去小鮑爾在作客熱火主場時，就曾在倒地的情況下，故意出手拉阿德巴約小腿，導致他重心不穩往前跌倒的黑歷史。

熱火隊友赫洛（Tyler Herro）也說：「那場面太令人揪心，我和阿德巴約合作那麼久，鮮少看到他這樣一瘸一拐的下場，他向來都是能堅持就堅持的人，這說明他真的很不舒服，他甚至走不回休息室，我們都很清楚，那個動作相當不妥。」