NBA／「波士頓也不喜歡我」詹姆斯曝最想在冠軍賽交手綠衫軍

湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）表示，自己希望今年總冠軍賽能上演湖人大戰塞爾蒂克經典對決，他相信紫金大軍與綠衫軍再度交手，會讓兩隊歷史悠久的宿敵關係更加精彩。

詹姆斯在Podcast節目《Mind the Game》中向奈許（Steve Nash）透露，他最想看到的冠軍賽組合就是湖人對戰塞爾蒂克，他說：「如果是湖人對塞爾提克的總冠軍賽，那真是太瘋狂，我在東區時跟他們打過很多系列賽，他們也不太喜歡我。」

詹姆斯自生涯初期效力騎士、中間轉戰熱火、後續重回騎士這段期間，曾多次對戰不同時期的綠衫軍，最近一次交手為2018年東區決賽，當時詹姆斯率領騎士在第七戰辛苦擊敗由泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）領軍的年輕塞爾蒂克。

不過湖人本季想闖進總冠軍賽難度頗高，唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）因傷恐缺席首輪季後賽，湖人將交手西區第五的火箭；例行賽東區第二的塞爾蒂克則將交手76人與魔術的附加賽勝隊，同樣是以泰托姆與布朗為核心角逐總冠軍。