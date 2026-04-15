NBA／附加賽驟死戰轉播出包 詹姆斯無言：搞什麼鬼？

NBA去年和亞馬遜（Amazon）、NBC Universal以和Disney簽下為期11年的全新轉播合約，總值達到770億美元，不料第一場附加賽Amazo就出包，黃蜂、熱火隊驟死戰出現1分鐘左右的「技術問題」，讓湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和老鷹隊後衛麥凱倫（CJ McCollum）都快瘋掉。

技術問題發生在延長賽最後26秒，當時黃蜂以123：120領先，沒有畫面的這段空白，觀眾錯失鮑爾（LaMelo Ball）關鍵上籃。畫面恢復後，比賽還沒結束，球迷仍可看到鮑爾的致勝一擊，但轉播問題出現在附加賽還是關鍵時刻，仍是一大失誤。

在串流平台看賽事成新趨勢，但這次「出包」讓Amazon Prime Video十分尷尬，詹姆斯直接在社群發文喊「告訴我比賽沒中斷吧？是我眼花了嗎？搞什麼鬼」，還附上一個扶額頭的表情符號；麥凱倫也發文，寫下「現在出現技術問題真是荒謬」。

黃蜂最終在延長賽以127：126力退熱火，延續生機，台灣時間周六將和第7種子76人隊和第8種子魔術隊的敗隊爭奪東區最後一張季後賽門票，在美國仍由Amazon Prime Video直播。