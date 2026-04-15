NBA／附加賽不會打超過40分鐘！ 柯爾給柯瑞等3老將上場限制

勇士明天將於附加賽交手快艇，儘管這是場沒有明天的比賽，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，當家球星柯瑞（Stephen Curry）、明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與老將霍福特（Al Horford）明天都會受到上場時間限制。

例行賽戰績西區第十的勇士附加賽將遭遇排名第九的快艇，兩隊在例行賽最終戰才剛剛碰頭，當時快艇115：110獲勝，如果勇士明天再度落敗，今年球季將就此結束，不過柯爾表示，將在附加賽控制主力球星的出賽時間，柯瑞和波爾辛吉斯都不會上場超過40分鐘。

勇士整季都遭遇嚴重傷兵問題，巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，柯瑞也因「跑者膝」長期缺陣，柯爾先前曾表態，認為聯盟應縮減例行賽賽程，他在三月時曾說：「我認為將賽程縮減十場，會讓比賽更具競爭力，球員也更健康。」

而快艇方面，球星雷納德（Kawhi Leonard）在例行賽最終戰選擇輪休備戰附加賽，本季他大多維持健康，出賽65場場均攻下27.9分、6.4籃板、3.6助攻，得分創近五年新高，今年球季兩隊共四次交手，快艇取得3勝1敗優勢。