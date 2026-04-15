快訊

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／附加賽不會打超過40分鐘！ 柯爾給柯瑞等3老將上場限制

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士球星柯瑞明天將受到出賽時間限制。 路透社
勇士球星柯瑞明天將受到出賽時間限制。 路透社

勇士明天將於附加賽交手快艇，儘管這是場沒有明天的比賽，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，當家球星柯瑞（Stephen Curry）、明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與老將霍福特（Al Horford）明天都會受到上場時間限制。

例行賽戰績西區第十的勇士附加賽將遭遇排名第九的快艇，兩隊在例行賽最終戰才剛剛碰頭，當時快艇115：110獲勝，如果勇士明天再度落敗，今年球季將就此結束，不過柯爾表示，將在附加賽控制主力球星的出賽時間，柯瑞和波爾辛吉斯都不會上場超過40分鐘。

勇士整季都遭遇嚴重傷兵問題，巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，柯瑞也因「跑者膝」長期缺陣，柯爾先前曾表態，認為聯盟應縮減例行賽賽程，他在三月時曾說：「我認為將賽程縮減十場，會讓比賽更具競爭力，球員也更健康。」

而快艇方面，球星雷納德（Kawhi Leonard）在例行賽最終戰選擇輪休備戰附加賽，本季他大多維持健康，出賽65場場均攻下27.9分、6.4籃板、3.6助攻，得分創近五年新高，今年球季兩隊共四次交手，快艇取得3勝1敗優勢。

NBA附加賽 勇士 快艇 柯瑞

相關新聞

NBA／小鮑爾將功贖罪延長賽準絕殺上籃 黃蜂附加賽淘汰熱火

NBA附加賽今天點燃戰火，首場比賽由東區排名第9、10名的黃蜂與熱火隊進行交鋒，熱火第二節就傷了本季寫下「83傳奇」的中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），第四節更錯過大好贏球情勢，讓黃蜂將比賽帶入延長賽，最終黃蜂靠小鮑爾（LaMelo Ball）在倒數4.7秒關鍵上籃，以127：126擊敗熱火，首度將熱火從附加賽淘汰出局。

NBA／附加賽不會打超過40分鐘！ 柯爾給柯瑞等3老將上場限制

勇士與快艇的附加賽即將登場，儘管關鍵球員柯瑞與波爾辛吉斯將受上場時間限制，主帥柯爾仍希望能捍衛季後賽夢想。勇士本季面臨傷病危機，若明日再敗，將結束賽季。

NBA／湖人雙衛仍無限期缺陣 瑞迪克點出與火箭勝負關鍵在卡位

NBA附加賽在今天正式點燃戰火，至於季後賽首輪則將於周日開打，其中首輪將遭遇火箭的湖人，目前仍受到傷病問題纏身，總教練瑞迪克（JJ Redick）今天受訪時語氣沉重的表示，兩大後衛唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）目前皆處於「無限期缺陣」狀態。

NBA／商標撞名德州高球品牌 布朗尼「B9」Logo申請遭駁回

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James），近期球場表現漸入佳境，不過場外的商業版圖卻碰壁，根據美國專利商標局最新公開文件顯示，運動品牌Nike為布朗尼設計的個人品牌「B9」標誌，因與現有商標高度相似，遭到以「恐造成消費者混淆」為由拒絕註冊。

NBA／狀元佛雷格4項數據領先全隊 比肩喬丹狂創史詩級紀錄

獨行俠選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）的菜鳥球季正式落下帷幕，這位備受矚目的新星不僅逐步兌現頂級天賦，更成功追隨傳奇巨星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的步伐，寫下了NBA史上極為罕見的史詩級紀錄。

NBA／葛蘭德附加賽生死戰前高喊致敬 柯瑞感嘆「我真的老了！」

勇士與快艇在例行賽最終戰交手後，將再度於附加賽狹路相逢，這場「一戰定生死」的對決也因為柯瑞（Stephen Curry）與葛蘭德（Darius Garland）的正面對話而備受矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。