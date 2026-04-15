NBA／湖人雙衛仍無限期缺陣 瑞迪克點出與火箭勝負關鍵在卡位

NBA附加賽在今天正式點燃戰火，至於季後賽首輪則將於周日開打，其中首輪將遭遇火箭隊的湖人隊，目前仍受到傷病問題纏身，總教練瑞迪克（JJ Redick）今天受訪時語氣沉重的表示，兩大後衛唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）目前皆處於「無限期缺陣」狀態。

本季表現亮眼的里夫斯因左腹斜肌二級拉傷，今天雖現身場邊練習罰球，但腳上仍穿著拖鞋，並未參與對抗訓練，據消息人士透露，其復健期預計需4至6周；至於唐西奇，目前仍留在西班牙針對左腿筋傷勢接受注射治療，雖然傳出他將於周六返美趕赴首戰，但瑞迪克對此守口如瓶，強調本周內不會有進一步的傷情更新。

對於將在首輪面對陣容完整的火箭，瑞迪克表示，球隊絕不能只依賴剛拿下西區單周最佳球員的詹姆斯（LeBron James），「我們必須有更多元的進攻選擇，而不是每一回合都讓詹姆斯面對設定好的防守。我們已制定多套戰術，將根據火箭的換防策略進行針對性打擊。」

瑞迪克今天就特別加強了卡位訓練，根據數據顯示，火箭隊本季場均總籃板48.1個與進攻籃板15.0個均傲視全聯盟，而湖人隊的籃板保護能力則排在聯盟第27名。瑞迪克直言，若無法阻斷火箭的二波進攻，湖人將難有勝算，「保護球權和卡位，這就是系列賽的勝負關鍵。」

今天傷癒回歸訓練的湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）也深有感觸，他表示將全力對抗火箭卡佩拉（Clint Capela）等長人，「我會用能量和體力把他們推離籃框。」