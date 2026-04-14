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NBA／狀元佛雷格4項數據領先全隊 比肩喬丹狂創史詩級紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佛雷格新秀年就創下比肩喬丹的驚人紀錄。圖截自X
佛雷格新秀年就創下比肩喬丹的驚人紀錄。圖截自X

獨行俠選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）的菜鳥球季正式落下帷幕，這位備受矚目的新星不僅逐步兌現頂級天賦，更成功追隨傳奇巨星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的步伐，寫下了NBA史上極為罕見的史詩級紀錄。

佛雷格本季場均繳出21分6.7籃板4.5助攻1.2抄截的全能成績單，根據報導，佛雷格在菜鳥年一舉包辦球隊得分、籃板、助攻板、抄截4項數據榜首，成為聯盟自1973-74年賽季以來，除了喬丹之外，唯一能達此成就的超級新人。

儘管獨行俠在選進這位狀元時，原本未預期他會立刻成為球隊進攻核心，但在傷兵問題影響下，佛雷格迅速扛起重任，成為球隊最重要的戰力來源。

然而，球隊整體戰力不足仍限制了戰績表現，獨行俠最終以26勝56敗結束賽季，連續兩年無緣季後賽。即便如此，佛雷格的突出表現仍讓球迷對未來充滿期待，普遍認為他已具備成為球隊長期核心的條件。

在年度最佳新秀競爭中，佛雷格與前杜克大學隊友克努佩爾（Kon Knueppel）形成激烈角逐。克努佩爾本季場均貢獻18.5分5.3籃板3.4助攻，三分命中率高達42.5%，更以273顆三分球成為首位問鼎三分球王的菜鳥。兩人的強勢表現也讓使新人王之爭更添看點。

能在生涯首季就與喬丹同登歷史，無疑凸顯佛雷格的天賦與影響力。展望未來，這位年輕狀元將以本季的突破為起點，持續朝聯盟頂尖球星之路邁進。

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