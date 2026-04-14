NBA／葛蘭德附加賽生死戰前高喊致敬 柯瑞感嘆「我真的老了！」

勇士與快艇在例行賽最終戰交手後，將再度於附加賽狹路相逢，這場「一戰定生死」的對決也因為柯瑞（Stephen Curry）與葛蘭德（Darius Garland）的正面對話而備受矚目。

兩隊在例行賽最終戰先行交鋒，快艇以115比110險勝勇士。柯瑞全場攻下24分、為全場最高，而葛蘭德則貢獻15分、6助攻。如今戰線延續到附加賽，勝者將保住季後賽希望，敗者則直接結束球季，對抗張力再度升級。

賽後談到即將與柯瑞進行「Win or Go Home」的生死戰時，葛蘭德難掩興奮之情。他表示：「能對上這樣的歷史75大球星、未來名人堂成員真的很酷。他的技術和能力影響了我打球的方式，能在場上正面對決，對我來說是一件很特別的事。」葛蘭德也補充：「當然，比起這些，最重要的還是贏球，我的目標就是帶隊拿下勝利。」

對於後輩的致敬，柯瑞先是露出一抹微笑，感慨自己已經打到生涯第17個賽季，如今聯盟中已有球員表示是看著他打球長大、並受到他的啟發，讓他不禁感覺自己真的變老了。

「當你打到這個階段，還能對年輕球員產生影響，那種感覺真的很不真實。」柯瑞說。他也給予葛蘭德高度評價：「他剛進聯盟時就看得出來會是個麻煩人物，他的技術、節奏感還有速度都非常出色。雖然生涯中有些傷勢影響，但只要在場上，他永遠都是威脅。」

葛蘭德在本季交易截止日前從騎士轉戰快艇後迅速融入新體系，19場出賽繳出場均19.9分、6.4助攻，外線命中率高達43.8%，成為球隊後場的重要發動機。另一方面，柯瑞本季雖有面臨傷勢困擾，但其場均26.6分也創下近3年新高，持續扮演勇士進攻核心。

按照賽制，此役勝者將對上拓荒者與太陽之戰的敗隊，繼續爭奪西區最後一張季後賽門票；敗者則直接結束賽季。面對如此殘酷的舞台，無論是柯瑞還是葛蘭德，都已準備好全力一搏。