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NBA／史上後衛場均30分最準賽季 亞歷山大超越「籃球之神」喬丹

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大打破喬丹保持多年的紀錄。圖截自X
亞歷山大打破喬丹保持多年的紀錄。圖截自X

衛冕冠軍雷霆本季雖然陸續面臨傷病問題，但在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領下，仍舊打出64勝18敗的全聯盟最佳戰績，同時他更用歷史級效率完成這個巔峰賽季，再次成為年度MVP最大熱門。

亞歷山大本季場均攻下31.1分，同時繳出55.3%的投籃命中率，創下NBA歷史上「場均30分以上後衛」的最高命中率紀錄，一舉超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在1990-91年MVP賽季締造的53.9%。當年喬丹同樣場均超過31分。

值得一提的是，歷史上場均30分且維持超高命中率的紀錄榜幾乎被這兩人所壟斷。亞歷山大不僅拿下第一名，他在上個賽季以53.5%命中率、場均30.1分的表現佔據第4位；至於喬丹除了1990-91年賽季外，他在1988-89年投籃命中率為53.8%，1987-88年為53.5%。

談到自己的進攻表現，亞歷山大表示：「我只是專注在做出正確的決定，找到最有效率的出手機會，當整支球隊運轉順暢時，個人的數據自然會跟著提升。」他也強調，團隊戰績才是最重要的目標，「能帶領球隊打出聯盟最佳戰績，比任何個人榮譽都更有意義。」

除了得分與效率之外，亞歷山大本季還能貢獻場均6.6助攻4.3籃板1.4抄截0.8阻攻，展現全面身手，不僅是雷霆進攻核心，更是串聯全隊的重要樞紐。

在《The Athletic》球員匿名票選中，亞歷山大更被選為本季最有價值球員，顯示聯盟內部對他表現的高度肯定。

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