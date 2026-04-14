快訊

TVBS裁掉元老級主播吳安琪 沈春華揭15年前主動離職內幕：不想被迫不從容

夏天被蚊子叮不停！她用1「驅蚊神器」超有感 過來人大推：直接消失

吩坦尼入侵台灣？北市街頭男僵硬彎腰如殭屍 刑事局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／41歲詹姆斯再創歷史！生涯70次單週最佳 獨步天下無人及

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯。 路透社
詹姆斯。 路透社

41歲的湖人傳奇巨星詹姆斯（LeBron James）再次用表現證明自己仍站在聯盟頂端。聯盟日前公布例行賽最後一週東西區最佳球員名單，詹姆斯拿下生涯第70次「單週最佳球員」殊榮，將這項歷史紀錄推向前所未見的高度。

在對戰勇士、太陽以及爵士的3場勝利中，詹姆斯繳出場均24分9.7助攻6籃板3抄截的全能數據，投籃命中率高達56.3%，三分球命中率更達50.0%，而且場均僅用了27分鐘的出賽時間就有如此驚人效率。

詹姆斯累積在湖人時期9度拿下單週最佳，而生涯累積70次更是遙遙領先群雄。自1979年設立該獎項以來，從未有球員接近這項紀錄，目前排名第2的布萊恩（Kobe Bryant）與杜蘭特（Kevin Durant）各為33次，落後詹姆斯超過30次之多。

更驚人的是，即便將「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的25次與布萊恩的紀錄相加，也僅有58次，仍不及詹姆斯一人所締造的高度。但要注意的是，聯盟是在2001-02年賽季才將單週最佳球員分為東西區，所以對於早期球星來說，拿到這項殊榮的難度等於增加一倍。

進入生涯第23個賽季，詹姆斯依舊維持頂尖狀態，不僅個人數據亮眼，也帶領湖人以53勝29敗收下西區第4種子，將在季後賽首輪對決休士頓火箭。

NBA附加賽

相關新聞

NBA／美媒預測勇士附加賽出線機率僅17% 柯爾談柯瑞出賽時間

NBA附加賽明天點燃戰火，勇士隊將在後天遭遇快艇隊，勝方將與明天太陽、拓荒者隊之戰的輸方，爭奪西區最後一張季後賽門票與老八席位，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）雖然過去幾日出賽頻繁，但經過這兩天休息，將有機會在附加賽上場更多時間。

NBA／太陽隊史首度打附加賽 布克：感覺就像三月瘋

隊史首度打進附加賽的太陽隊，明天將在附加賽遭遇拓荒者隊，如能取勝就能以西區第7種子晉級季後賽，太陽一哥布克（Devin Booker）直言，附加賽有點像是NCAA的「三月瘋」，不是贏球就是回家。

NBA／史上最大擺爛潮！8隊單季至少55敗寫紀錄 制度改革引關注

2025-26年賽季例行賽正式落幕，一項前所未見的數據現象引發聯盟與外界高度關注，本季竟出現多達8支球隊單季吞下55敗以上，也就是勝率跌破3成33，超越2023-24年賽季的7隊，寫下NBA歷史首見紀錄。

NBA／史上後衛場均30分最準賽季 亞歷山大超越「籃球之神」喬丹

衛冕冠軍雷霆本季雖然陸續面臨傷病問題，但在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領下，仍舊打出64勝18敗的全聯盟最佳戰績，同時他更用歷史級效率完成這個巔峰賽季，再次成為年度MVP最大熱門。

NBA／41歲詹姆斯再創歷史！生涯70次單週最佳 獨步天下無人及

41歲的湖人傳奇巨星詹姆斯（LeBron James）再次用表現證明自己仍站在聯盟頂端。聯盟日前公布例行賽最後一週東西區最佳球員名單，詹姆斯拿下生涯第70次「單週最佳球員」殊榮，將這項歷史紀錄推向前所未見的高度。

WNBA／亞洲盃打爆中國大陸 日本女籃新星田中心獲女武神選秀青睞

WNBA選秀會今天登場，手握狀元籤的達拉斯羽翼隊在首輪第一順位選進康乃狄克大學後衛福德（Azzi Fudd），讓她與女友布克爾絲（Paige Bueckers）將再度攜手合作，去年在選秀會選入台裔球員陳紫柔的金州女武神隊，今年再選日本女籃潛力後衛田中心，成為另外一大話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。