NBA／41歲詹姆斯再創歷史！生涯70次單週最佳 獨步天下無人及

41歲的湖人傳奇巨星詹姆斯（LeBron James）再次用表現證明自己仍站在聯盟頂端。聯盟日前公布例行賽最後一週東西區最佳球員名單，詹姆斯拿下生涯第70次「單週最佳球員」殊榮，將這項歷史紀錄推向前所未見的高度。

在對戰勇士、太陽以及爵士的3場勝利中，詹姆斯繳出場均24分9.7助攻6籃板3抄截的全能數據，投籃命中率高達56.3%，三分球命中率更達50.0%，而且場均僅用了27分鐘的出賽時間就有如此驚人效率。

詹姆斯累積在湖人時期9度拿下單週最佳，而生涯累積70次更是遙遙領先群雄。自1979年設立該獎項以來，從未有球員接近這項紀錄，目前排名第2的布萊恩（Kobe Bryant）與杜蘭特（Kevin Durant）各為33次，落後詹姆斯超過30次之多。

更驚人的是，即便將「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的25次與布萊恩的紀錄相加，也僅有58次，仍不及詹姆斯一人所締造的高度。但要注意的是，聯盟是在2001-02年賽季才將單週最佳球員分為東西區，所以對於早期球星來說，拿到這項殊榮的難度等於增加一倍。

進入生涯第23個賽季，詹姆斯依舊維持頂尖狀態，不僅個人數據亮眼，也帶領湖人以53勝29敗收下西區第4種子，將在季後賽首輪對決休士頓火箭。