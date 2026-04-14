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WNBA／亞洲盃打爆中國大陸 日本女籃新星田中心獲女武神選秀青睞

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本隊球員田中心(右)，獲WNBA選秀。 中新社
日本隊球員田中心(右)，獲WNBA選秀。 中新社

WNBA選秀會今天登場，手握狀元籤的達拉斯羽翼隊在首輪第一順位選進康乃狄克大學後衛福德（Azzi Fudd），讓她與女友布克爾絲（Paige Bueckers）將再度攜手合作，去年在選秀會選入台裔球員陳紫柔的金州女武神隊，今年再選日本女籃潛力後衛田中心，成為另外一大話題。

WNBA選秀會今天在紐約登場，羽翼連續兩年狀元籤，繼去年選入來自康乃狄克的布克爾絲後，今年再選入福德，也讓這對情侶檔將在WNBA賽場再度攜手合作。

福德在獲選後表示，「真的不知道該如何形容被選中的感覺，還沒有完全回神，這超乎我想像，聽到名字被唸到，然後親自走上台，感覺太不真實了。」

包括布克爾絲在內，福德成為康乃狄克史上第7位WNBA選秀狀元，不過與去年布克爾絲僅7萬多美元的年薪相比，今年WNBA在通過新版勞資協議後，福德將獲得50萬美元；談到將與布克爾絲再度合作，福德說：「她是非常出色的球員，這是無庸置疑的，和她一起打球會非常輕鬆。」

今年羽翼確定取得狀元籤後，福德一直被認為是狀元不二人選，但她與布克爾絲的關係一度讓外界質疑，是否迫使羽翼選擇福德；但事實上，福德不僅是本屆選秀會最好的射手之一，她與布克爾絲攜手幫助康乃狄克贏得NCAA冠軍，從實力和與球隊的化學效應考量，仍是狀元最佳選擇。

今天選秀會另外一大焦點是女武神，選秀會第38順位選入日本國家隊年輕後衛田中心，她去年在亞洲盃繳出平均14.8分、5.5助攻的亮眼數據，且每場比賽能投進2.5記三分球，是日本奪銀的大功臣，其中包括四強對中國大陸一戰單節猛轟21分，最終獲選大會最佳陣容。

談到選入田中心，金州女武神球團表示，「她是一位無所畏懼的年輕領袖，我們去年在亞洲盃遠遠觀察她，就足以看出她與眾不同，能在壓力下保持冷靜，三分球精準且毫無猶豫的就能衝擊籃框。」

WNBA 日本 中國大陸

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