NBA／湖人缺唐西奇對決火箭有隱憂 史馬特直言防KD「太殘酷」

湖人以53勝29敗拿下西區第4種子，季後賽首輪將對上火箭。然而在晉級同時，湖人也面臨重大戰力隱憂，核心球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）何時回歸成了未知數，讓球隊系列賽前景增添許多不確定性。

回顧例行賽對戰，湖人以2勝1敗稍占優勢，但當時唐西奇在兩場勝利中皆扮演關鍵角色，如今缺席勢必對戰局產生巨大影響。面對即將到來的季後賽硬仗，球隊後衛史馬特（Marcus Smart）在受訪時坦言挑戰艱鉅，尤其是對位火箭頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）時，更直言「非常殘酷」。

「很殘酷，真的很殘酷，」史馬特說，「他是史上最偉大的球員之一，擁有長人身材卻像後衛一樣移動。這對防守者來說非常困難，他一定會讓我們很難受，我們也必須想辦法讓他不好過。」

從過往對戰紀錄來看，史馬特生涯21次交手杜蘭特取得11勝10敗略佔上風，季後賽則為5勝4敗，但杜蘭特個人表現依舊穩定且高效，場均可攻下26.9分、6.2籃板與4.9助攻。

本季37歲的杜蘭特仍維持頂級水準，例行賽場均26.0分、5.5籃板、4.8助攻，其生涯季後賽更提升至29.3分7.8籃板4.2助攻，是火箭最具威脅的進攻核心。

在唐西奇與里夫斯缺陣的情況下，湖人勢必需要更多球員挺身而出。史馬特與肯納德（Luke Kennard）預計將承擔更重的責任，史馬特本季場均9.4分、2.8籃板與2.9助攻，除了防守端的影響力外，也被期待在進攻端提供更多火力支援。

另一方面，火箭在例行賽尾聲展現強勢收官氣勢，球風偏向節奏較慢、對抗強度高的比賽模式，這對目前人手短缺的湖人而言無疑是一大考驗。湖人教練團也強調，球隊將在有限時間內調整戰術與輪替，以應對系列賽強度。