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NBA／鵜鶘連7季沒季後賽打 「胖虎」威廉森誓言改變

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
威廉森今年將賽場次雖是生涯次高，卻面臨再度無緣季後賽的處境。 美聯社
威廉森今年將賽場次雖是生涯次高，卻面臨再度無緣季後賽的處境。 美聯社

2019年以選秀狀元身分加入鵜鶘隊，「胖虎」威廉森Zion Williamson）今年將賽場次雖是生涯次高，卻面臨再度無緣季後賽的處境，在聯盟7個賽季不曾打過季後賽的他今天宣告，會有個和過往都不同的夏天。

鵜鶘隊今天舉行季末記者會，威廉森坦言對本季個人出勤狀況感到滿意，但不滿意自身的整體表現，以及球隊在他上場62場比賽只贏下22場。

「我在場上表現OK，效率很高，但我不想坐在這裡說這很OK，我們甚至連西區附加賽都沒得打。」本季場均繳出21分的威廉森說。

威廉森本季出賽62場，連續出賽35場更是個人生涯7季新高；他出賽最多場是2023到24季的70場，這也是鵜鶘最近一次晉級季後賽的賽季，但威廉森因附加賽首戰碰湖人隊時拉傷左腿，和雷霆隊的首輪交鋒完全沒出賽紀錄。

除了這兩季，威廉森唯一出賽超過30場的賽季是2020到21的61場，其他場次都因膝蓋、手、腳等傷勢缺陣，沒出賽場次比出賽場次還多。

威廉森提到，今年能從過往傷勢中快速恢復，以自己表現為傲。本季他原本可出賽65場，不過最後3場已無關緊要的比賽沒有上陣。

鵜鶘隊資深後衛墨瑞（Dejounte Murray）也為威廉森過去一年為健康採取的措施感到讚賞，他形容25歲的威廉森已經有所自覺，「他必須持續照顧好身體和心理狀況，他的成長也至關重要。」

和鵜鶘還有兩年合約的威廉森也宣示忠誠，他強調紐奧良就是自己的家，賽季結束後很多人會離開，自己仍住在這，「我從19歲開始就一直在這了。」他也表示對一年多前接掌總管職位的名人堂成員杜馬斯（Joe Dumars）百分百信任，下季目標是出賽75場例行賽，並且幫助球隊重返季後賽，自己也會擔起責任，為此會透過各種方式盡可能學習，獲取需要的資訊。

NBA 威廉森 Zion Williamson

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