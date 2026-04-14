NBA／史上最大擺爛潮！8隊單季至少55敗寫紀錄 制度改革引關注

2025-26年賽季例行賽正式落幕，一項前所未見的數據現象引發聯盟與外界高度關注，本季竟出現多達8支球隊單季吞下55敗以上，也就是勝率跌破3成33，超越2023-24年賽季的7隊，寫下NBA歷史首見紀錄。

在過去79年歷史中，單一賽季出現多支球隊大幅低於勝率標準並非罕見，但一次出現8隊同時跌破55敗門檻，仍屬前所未有。這樣的結果，不僅反映部分球隊戰力落差擴大，也讓「坦克大戰（Tank）」策略再次成為輿論焦點。

多支處於重建階段的球隊，本季明顯將重心放在培養年輕球員與累積選秀籤機率，導致戰績長期低迷。像巫師、籃網、獨行俠等，上季闖進總冠軍賽的溜馬卻是面臨哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的重傷報銷，不得不走向搶樂透籤的道路。

而爵士則有首輪選秀權保護的「制約」，注定得全力「擺爛」。至於過往還有實力一搏的國王和灰熊等隊，則是處於戰績拉不上的前提加上主力受傷，甚至進行交易調整，最終在現實考量下，直接跌入後段班深淵。這裡面就屬鵜鶘是最異類，因為球隊今年首輪籤早已賣掉，但看似有戰力卻難以兌現成績，反而成了笑柄。

既然無法贏球，兼之2026年又是被視為選秀大物年，這些球隊都在賽季後段持續「戰略性調整」陣容，順水推舟間接推高敗場數。如此結果也讓東西區前10名球隊早早就已經確定，例行賽淪為走完形式而已。

有專家分析觀察指出，這種集體崩跌的趨勢主要歸因於嚴重的傷病潮、日益普遍的「擺爛」策略，以及勝場數過度向頂端強隊集中。對於這些後段班球隊的球迷而言，這無疑是一個令人感到挫敗的球季，甚至被媒體形容為底層球隊「慘不忍睹」的黑暗時代。

尤其是在賽季最後幾個月，由於多支球隊選擇放棄競爭以爭取更高順位的選秀權，導致多場比賽出現驚人的讓分差距與大幅度的比分落後。

聯盟內部人士指出，這樣的現象與現行選秀制度密切相關。由於戰績越差，理論上獲得高順位選秀籤的機率越高，使部分球隊在競爭與重建之間選擇後者，進一步擴大勝負差距。

有球員匿名受訪時坦言：「現在的比賽有時候落差很明顯，有些球隊是全力拚季後賽，但也有球隊已經在為未來做準備，這讓比賽強度不太一致。」這樣的聲音，某種程度反映出球員對於競爭公平性的隱憂。

不過，也有教練持不同看法，認為這是聯盟自然發展的過程。一名教練表示：「重建本來就是一部分，每支球隊都會經歷這個階段。重點是能不能在低潮後快速翻身，打出嶄新氣象，像過去幾年某些球隊所做到的那樣。」

值得注意的是，聯盟總裁席佛（Adam Silver）過去已多次表態，將持續關注並評估制度是否需要進一步調整，以維持競爭平衡。然而這樣的介入是否導致矯枉過正，或許也是另一個必須審慎思考的關鍵所在。