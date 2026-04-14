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NBA／太陽隊史首度打附加賽 布克：感覺就像三月瘋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
隊史首度打進附加賽的太陽隊，明天將在附加賽遭遇拓荒者隊。 法國新聞社
隊史首度打進附加賽的太陽隊，明天將在附加賽遭遇拓荒者隊。 法國新聞社

隊史首度打進附加賽的太陽隊，明天將在附加賽遭遇拓荒者隊，如能取勝就能以西區第7種子晉級季後賽，太陽一哥布克（Devin Booker）直言，附加賽有點像是NCAA的「三月瘋」，不是贏球就是回家。

太陽本賽季以西區第7名晉級附加賽，也是隊史首度打進到附加賽，將碰上聯盟史上首支在附加賽取勝的球隊拓荒者，勝隊將以西區第7種子晉級季後賽，敗隊則和勇士、快艇隊之戰勝方爭奪最後一張西區季後賽門票。

布克談到隊史首度附加賽，他說：「這感覺確實很不一樣，有點像是大學的『三月瘋』，要嘛贏球，要嘛回家，雖然輸了還有第二次機會，但目前絕對專注贏球。」

太陽上賽季無緣附加賽，今年重整陣容後多拿7勝，有很高的機率將能重返季後賽，布克也認為，像是布魯克斯（Dillon Brooks）這樣具有大賽經驗的球員，將會在關鍵時刻發揮作用，「他的好勝心極強，毫無疑問就是一個為這種時刻而生的人，整個賽季下來，他對細節的專注度一直都保持在高水準。」

儘管太陽目前仍有一些傷兵，但總教練奧特（Jordan Ott）說：「目前艾倫（Grayson Allen）正在努力回歸，並處在每日觀察名單中，他的腿有點痠痛，但據我所知，他仍在努力重返賽場；至於格里斯佩（Collin Gillespie）並沒有新傷，他一直都在帶傷上陣，目前狀態很好，不會錯過任何一場比賽。」

布克 布魯克斯 NBA附加賽

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