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NBA／想幫巫師從爐主翻身 戴維斯坦言是困難任務
從湖人隊被交易到獨行俠隊，戴維斯（Anthony Davis）就成「痛痛人」，被交易到巫師隊甚至一場比賽都沒上場，不過戴維斯今天宣誓，下個賽季會幫助巫師「具備競爭力」。
「當交易發生，我到來這後，我說過這地方並不像大家描述的那樣，這要歸功球團、教練團、球員和每一個人。」戴維斯提到，無論身處何處，都希望享受打球樂趣，「我想展現競爭力，不斷學習，這支球隊能滿足我所有需求。」
巫師本季成績17勝65敗是NBA最差，也是球隊連3季至少吞下64敗。戴維斯在賽季結束記者會被問到在巫師的未來，笑說當然打算下季繼續效力，「我還有合約，我愛我的錢。」
33歲的戴維斯表示，計畫盡快和巫師管理層碰面，討論自己未來，以及如何打造出一支有競爭力的隊伍。
「他們知道我想贏球，我也很確定他們想奪勝，沒有人會想要輸球。」戴維斯提到，球隊有很多具有天份的年輕球員，自己和楊恩（Trae Young）的加入或許能改變球隊面貌，「但我也知道我在聯盟很長一段時間了，我待過輸球的隊伍，要把這樣的球隊變成冠軍候選隊非常困難。」
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