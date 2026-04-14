NBA／自曝染上帶狀疱疹 哈利伯頓透露慘況要大家都去打疫苗

上季率溜馬隊打進總冠軍賽的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），本季除因休養阿基里斯腱傷勢整季免戰，近期更自爆罹患帶狀疱疹，因此體重增加、眉毛部分脫落，直到現在臉上仍有和帶狀疱疹對抗2個月的後遺症。

哈利伯頓例行賽結束後的隔一天受訪透露染上帶狀疱疹的痛苦，現在就算要面對鏡頭也做不到，「因為我的眼睛基本上睜不開，整張臉都是。」

2月檢查出染上帶狀疱疹後，哈利伯頓就離隊休養，他提到開始發癢的前兩周身上出現紅疹；例行賽尾聲他重新出現在球隊板凳席，常常帶上眼鏡，他解釋並非造型，而是為了避免自己去摸臉。

哈利伯頓上《派特麥克菲秀》時表示，為治療有接受過肉毒桿菌注射，還換了好幾次藥物來控制病情，但發生體重增加的副作用，讓他的臉顯得有些浮腫。

不僅如此，哈利伯頓眉毛有部分掉落，眼睛也會腫脹，「狀況時好時壞，但大部分是都很糟糕，所以日子並不好過。」

上季總冠軍賽第7戰傷了右腳阿基里斯腱，哈利伯頓上周才在社群宣布開始進行五對五訓練，不過復健路又遇帶狀疱疹來亂，成另個打擊。

26歲的哈利伯頓提到，他的父親去年也有遇帶狀疱疹問題，如今自己也成苦主，他呼籲說：「我會告訴所有超過50歲的人都去接種疫苗，這個病太糟糕了。」