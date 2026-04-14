快訊

郭台銘16歲女兒超學霸！赴美參加全球機器人競賽 勇奪「最高榮譽」

不只運動重要！研究揭3大習慣影響失智風險 4招預防一次看

民進黨前立委陳歐珀涉貪874萬判16年 妻子徐慧諭判4年半

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／自曝染上帶狀疱疹 哈利伯頓透露慘況要大家都去打疫苗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈利伯頓季末常常帶上眼鏡，為了是避免自己去摸臉。 法國新聞社
哈利伯頓季末常常帶上眼鏡，為了是避免自己去摸臉。 法國新聞社

上季率溜馬隊打進總冠軍賽的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），本季除因休養阿基里斯腱傷勢整季免戰，近期更自爆罹患帶狀疱疹，因此體重增加、眉毛部分脫落，直到現在臉上仍有和帶狀疱疹對抗2個月的後遺症。

哈利伯頓例行賽結束後的隔一天受訪透露染上帶狀疱疹的痛苦，現在就算要面對鏡頭也做不到，「因為我的眼睛基本上睜不開，整張臉都是。」

2月檢查出染上帶狀疱疹後，哈利伯頓就離隊休養，他提到開始發癢的前兩周身上出現紅疹；例行賽尾聲他重新出現在球隊板凳席，常常帶上眼鏡，他解釋並非造型，而是為了避免自己去摸臉。

哈利伯頓上《派特麥克菲秀》時表示，為治療有接受過肉毒桿菌注射，還換了好幾次藥物來控制病情，但發生體重增加的副作用，讓他的臉顯得有些浮腫。

不僅如此，哈利伯頓眉毛有部分掉落，眼睛也會腫脹，「狀況時好時壞，但大部分是都很糟糕，所以日子並不好過。」

上季總冠軍賽第7戰傷了右腳阿基里斯腱，哈利伯頓上周才在社群宣布開始進行五對五訓練，不過復健路又遇帶狀疱疹來亂，成另個打擊。

26歲的哈利伯頓提到，他的父親去年也有遇帶狀疱疹問題，如今自己也成苦主，他呼籲說：「我會告訴所有超過50歲的人都去接種疫苗，這個病太糟糕了。」

哈利伯頓 溜馬

延伸閱讀

NBA／從西班牙返洛杉磯迎接季後賽 唐西奇腿傷狀況仍未明

「坦克」精確優化失敗率 NBA擺爛病毒比你想得更嚴重！

NBA／湖人傷兵陰影下首輪力拚火箭 主帥信心喊話強調備戰兩關鍵

NBA／帶傷扛76人拚季後賽門票 馬克西：已經沒有退縮的空間

相關新聞

NBA／從西班牙返洛杉磯迎接季後賽 唐西奇腿傷狀況仍未明

NBA季後賽本周末即將登場，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）可能來不及復出，但他周五就會回到洛杉磯和球隊會合，季後賽不缺席。

NBA／自曝染上帶狀疱疹 哈利伯頓透露慘況要大家都去打疫苗

上季率溜馬隊打進總冠軍賽的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），本季除因休養阿基里斯腱傷勢整季免戰，近期更自爆罹患帶狀疱疹，因此體重增加、眉毛部分脫落，直到現在臉上仍有和帶狀疱疹對抗2個月的後遺症。

NBA／「我們是第2次拿第10種子？」 柯瑞苦笑談附加賽：至少還有機會延續賽季

金州勇士本季以37勝45敗收尾，排名西區第10，確定將從附加賽最不利的位置出發。對於這支曾經8年內奪4冠的球隊而言，賽季仍未結束，但已經站在懸崖邊緣。如今他們唯有在附加賽客場連贏兩場，才能搶下最後一張季後賽門票。

NBA／從60敗到60勝！活塞史詩級逆襲 康寧漢喊話：準備好衝擊季後賽

活塞在例行賽最終戰以133比121擊敗溜馬，以60勝22敗的亮眼戰績為本季劃下完美句點，不僅穩居東區龍頭，也確定在整個東區季後賽中握有主場優勢。

NBA／新秀三分王誕生！ 黃蜂克努佩爾創下歷史首見紀錄

夏洛特黃蜂在例行賽最終戰以110比96擊敗紐約尼克，為球季畫下完美句點，而比賽最大亮點，莫過於新秀克努佩爾（Kon Knueppel）寫下NBA史上前所未見的紀錄。

NBA／和公鹿玩完了？ 安戴托昆波語帶保留：我不知道

公鹿隊的賽季隨著無緣季後賽落幕，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天例行賽最終戰被問，這是否代表公鹿最後一戰，他的答案耐人尋味，「這是個非常好的問題，我不知道，已經不是我能決定，繼續看下去。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。