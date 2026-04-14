NBA／從西班牙返洛杉磯迎接季後賽 唐西奇腿傷狀況仍未明

NBA季後賽本周末即將登場，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）可能來不及復出，但他周五就會回到洛杉磯和球隊會合，季後賽不缺席。

例行賽尾聲傷到左腿的唐西奇，上周飛到西班牙處理二級拉傷的傷處，他接受了多次注射治療，但狀況如何仍是未知。

列第4種子的湖人季後賽首輪將勝第5種子火箭隊，第一戰台灣時間周日登場。湖人還沒提供唐西奇回歸的時間點，通常二級拉傷需要約一個月的恢復期。

不只唐西奇受傷，湖人另一名後場大將里夫斯（Austin Reaves）左側腹斜肌二級拉傷，能否及時歸隊也打上問號，湖人在後場雙星都缺陣的5戰打下3勝2敗。

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）成湖人現在最大倚靠，他最後一周例行賽繳出24.0分、9.7助攻和6.0籃板，獲選西區單周最佳球員。

唐西奇本季場均33.5分是聯盟「得分王」，另有8.3助攻和7.7籃板，但他只出賽64場，和個人獎項最低場次門檻的65場擦身而過，不過他的經紀人達菲（Bill Duffy）已經提出申請，希望聯盟給「特殊情況」豁免，理由是去年12月唐西奇為了迎接女兒出生，飛回斯洛維尼亞，因此缺席2場比賽。