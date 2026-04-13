NBA／從60敗到60勝！活塞史詩級逆襲 康寧漢喊話：準備好衝擊季後賽

活塞在例行賽最終戰以133比121擊敗溜馬，以60勝22敗的亮眼戰績為本季劃下完美句點，不僅穩居東區龍頭，也確定在整個東區季後賽中握有主場優勢。

這是活塞隊史睽違20年再次達成單季60勝里程碑，同時也是隊史第3次達標。更值得一提的是，NBA歷史上從未有球隊能在短短兩年間，從60敗谷底翻身到60勝高峰，活塞本季的表現無疑寫下嶄新篇章。

賽後，總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）難得公開肯定團隊成果，他表示：「這代表整個團隊的努力，包括管理層、教練團、球員、醫療團隊，每一個人都為這份穩定與拚勁付出心力。這是屬於大家的成就，值得被看見與肯定。但我們的工作還沒完成，這始終是我們的態度。」

活塞以3連勝作結束例行賽，最後階段不僅鞏固勝場，更重要的是整合回歸戰力。明星控衛康寧漢（Cade Cunningham）在因氣胸缺陣數週後重返先發，前鋒史都華（Isaiah Stewart）也從左小腿傷勢中復出，兩人迅速找回節奏，成為球隊收官階段的重要助力。

回顧上季，活塞以44勝38敗嶄露頭角，並在季後賽首輪與紐約尼克激戰6場，雖最終止步，但已展現未來潛力。本季則更進一步，成功將「黑馬」轉化為「強權」，不僅撐過傷病、禁賽與陣容調整等挑戰，仍持續維持高檔表現。

談到即將到來的季後賽，康寧漢信心十足地表示：「和去年相比，我們的差別在於經驗更多、陣容更完整，對體系也更熟悉。我們也更有鬥志。很期待把季後賽籃球帶回這座城市，我們已經等不及了。」

活塞季後賽首戰將於本週日在主場進行，對手則需待附加賽結束後才能確定。東區附加賽對戰組合包括黃蜂對上熱火，以及76人迎戰魔術。