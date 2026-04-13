NBA／新秀三分王誕生！ 黃蜂克努佩爾創下歷史首見紀錄

夏洛特黃蜂在例行賽最終戰以110比96擊敗紐約尼克，為球季畫下完美句點，而比賽最大亮點，莫過於新秀克努佩爾（Kon Knueppel）寫下NBA史上前所未見的紀錄。

這位菜鳥後衛在此役命中3記三分球、攻下14分，不僅幫助球隊順利取勝，也讓他本季三分球命中數累積達到273顆，成為NBA歷史上首位以新秀身份奪下「聯盟三分球命中數第一」的球員。就連歷史三分球王柯瑞（Stephen Curry）也要到生涯第4個賽季才能突破270顆三分球關卡，足見克努佩爾的神射功力。

賽後談到這項紀錄時，，克努佩爾顯得相當平靜，「能夠幫助球隊贏球才是最重要的，至於紀錄，是全隊努力的結果。」不過毫無疑問，這項壯舉將讓他在年度最佳新秀競爭中大幅加分。

回顧整個賽季，克努佩爾展現高度穩定的表現，場均貢獻18.5分、5.3籃板與3.4助攻，三分球命中率更高達42.5%，不僅是黃蜂進攻端的重要火力來源，也逐漸成為球隊未來的核心人物。總教練李（Charles Lee）也肯定他的影響力，「他不只是得分手，更是改變比賽節奏的人，他的成長速度令人驚艷。」

特別是過往戰績低迷的黃蜂，在克努佩爾加盟之後，全隊表現更上層樓，繳出近年少見的競爭力，整季拿下44勝38敗，名列東區第9，將在附加賽決一死戰。

隨著菜鳥賽季劃下句點，克努佩爾不僅用數據證明自己，更以歷史級表現宣告登場。對黃蜂而言，一位具備外線火力與全能潛力的新世代核心，已經正式誕生。