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NBA／和公鹿玩完了？ 安戴托昆波語帶保留：我不知道

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波。 路透社
安戴托昆波。 路透社

公鹿隊的賽季隨著無緣季後賽落幕，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天例行賽最終戰被問，這是否代表公鹿最後一戰，他的答案耐人尋味，「這是個非常好的問題，我不知道，已經不是我能決定，繼續看下去。」

公鹿今天以106：126敗給76人隊，本季以32勝50敗作結。和前14場一樣，安戴托昆波今天並沒上陣，堅持自身健康狀況能出賽，但和球團想法並不一致。

公鹿球團透露安戴托昆波有多處傷勢，包括左膝過度伸展和骨頭挫傷，但又被「希臘怪物」打臉，且形容球團態度「不尊重人」，雙方關係十分微妙。

之前安戴托昆波就曾被問到，在公鹿能有多少控制權？他回：「此時此刻？零。」他表示自己沒有任何掌控機會，明明就能出賽卻被限制，不明白為何是如此處境。

本季只出賽36場的安戴托昆波，從季前到季中都是交易傳聞的主角之一，但交易截止時仍披公鹿戰袍，只是隨著無法上場，他的失望值愈來愈高。上周有消息指出，他和經紀團隊已和球團明白表示想離開，且「愈快愈好」。

安戴托昆波季外有資格和公鹿簽下頂薪續約，上月公鹿老闆伊登斯（Wes Edens）證實，「希臘怪物」下一步就是續約或交易，不過主角被問到是否會和公鹿再續前緣仍語帶保留。

「這還太遠了，我得坐下來好好想想，和家人討論，看什麼是對我和對家人、對我生涯的最好，如果那是最佳方案，我當然樂意。」安戴托昆波強調，討論續約前，總要有人提供合約，「目前我還沒得到續約，所以現在談還太遠，要一步一步來。」

希臘 公鹿 安戴托昆波

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