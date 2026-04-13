NBA／「我們是第2次拿第10種子？」 柯瑞苦笑談附加賽：至少還有機會延續賽季

金州勇士本季以37勝45敗收尾，排名西區第10，確定將從附加賽最不利的位置出發。對於這支曾經8年內奪4冠的球隊而言，賽季仍未結束，但已經站在懸崖邊緣。如今他們唯有在附加賽客場連贏兩場，才能搶下最後一張季後賽門票。

根據賽制，勇士首先必須在客場擊敗快艇，接著再對上太陽與拓荒者之戰的敗者，兩戰全勝後，才能取得西區老八席次，進而在首輪挑戰衛冕冠軍雷霆。

勇士在例行賽今天最終戰以110比115不敵快艇，而附加賽首戰也將在同一座球場再度交手。賽後，球隊核心柯瑞（Stephen Curry）接受訪問時，對於再次踏上附加賽舞台顯得既無奈又務實。

「所以，我們是第2次拿到第10種子嗎？」柯瑞在確認後笑著說，「我想現在只能心存感激，因為至少我們還有一場比賽，甚至希望還有下一場，可以讓這個賽季繼續下去。」

這將是柯瑞生涯第4次參與附加賽，其中第2次以第10種子身份出戰。面對外界質疑聲浪，他也坦言，這個賽季的走向確實特殊。

「這是一個很不一樣的賽季，我不覺得我們真的表現不好，而是傷病影響太大，讓我們不得不在某個時間點調整方向與目標，」柯瑞指出，「我們在交易截止日前嘗試補強，也努力讓受傷的球員回歸，但整體來說，挑戰真的很多。」

儘管過程跌跌撞撞，勇士仍在最後階段保住附加賽資格。對於接下來的生死戰，柯瑞展現出領袖的態度：「無論如何，我很期待再打一場比賽，這是最重要的。」