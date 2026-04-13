NBA／湖人傷兵陰影下首輪力拚火箭 主帥信心喊話強調備戰兩關鍵

洛杉磯湖人在例行賽最終戰以131比107輕鬆擊敗猶他爵士，為2025-26年賽季畫下句點，確定季後賽首輪將對決休士頓火箭。賽後，總教練瑞迪克（JJ Redick）首度談及這組對戰組合，語氣中展現十足信心。

「過去6週，我們一直在為季後賽做準備，無論是心態還是比賽習慣，」瑞迪克受訪時表示，「我們很清楚，不管最終排名是第3、第4、第5或第6，都不會有輕鬆的對手。不論是對上金塊、灰狼還是火箭，都是非常強的球隊，而火箭確實是一支很出色的隊伍。」

湖人與火箭本季例行賽交手3次，湖人以2勝1敗稍占上風，但進入季後賽後，戰局勢必更加激烈。特別是在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）傷勢未明的情況下，湖人戰力面臨嚴厲考驗，只能以殘陣迎戰由杜蘭特（Kevin Durant）領軍、強調身體對抗與攻守均衡的火箭。

不過，瑞迪克直言球隊不會因此退縮，「我們會做好準備、全力拚戰，目標就是贏下這個系列賽。今天之前，我們告訴球員重點在於自己，但現在開始，重點就是對手。我們會利用接下來4到5天，讓球員在心理與身體狀態上都準備到位。」

湖人目前的最大課題，除了戰術應對外，還包括球隊整體狀態的維持。瑞迪克透露，在接獲唐西奇與里夫斯傷情消息後，球隊這一週的重心放在「士氣」與「健康」兩大關鍵。

「這一週感覺像過了兩個月一樣，」瑞迪克坦言，「當我們得知傷情後，最重要的就是保持士氣，還有確保現有球員的健康狀況。我們一直專注在這兩件事上，接下來也會持續這麼做。」

他進一步指出，教練團會特別拿捏訓練強度，避免球員過度消耗或準備不足，「我們要強化體能，同時確保訓練剛好適中，最重要的是以健康狀態迎接系列賽。另一個關鍵就是保持信念，我認為這幾場比賽我們已經逐漸建立起來，接下來必須延續到季後賽首戰。」

在詹姆斯（LeBron James）領軍之下，湖人近期打出4勝1敗的收尾表現，帶著不錯的氣勢進入季後賽。儘管傷兵陰影仍在，但球隊內部對於突破首輪仍抱持樂觀態度。

面對年輕且充滿活力的火箭，湖人將在經驗與韌性中尋求突破，而這場系列賽，也將成為檢驗這支「不完整紫金軍團」能走多遠的關鍵戰役。