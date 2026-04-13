NBA／季後賽、附加賽對戰組合出爐 勇士迎生死戰、熱火再拚黑馬傳奇

隨著例行賽落幕，NBA附加賽對戰組合今天也正式出爐，首先登場的會是熱火對黃蜂之戰，另外魔術將交手76人、太陽對上拓荒者、勇士將強碰快艇。

美聯社報導，首先登場的是在夏洛特舉行的淘汰賽。排名東區第9的黃蜂將於14日晚間迎戰第10名的熱火。這場攸關生死、贏球晉級輸球回家的比賽將為附加賽揭開序幕。

●其他附加賽賽程如下：

西區第7的太陽將在14日對陣第8名的拓荒者，勝方將晉級季後賽第1輪，對戰「斑馬」溫班亞瑪（VictorWembanyama）領軍的馬刺。

東區第7費城76人則將在15日主場迎戰第8名的奧蘭多魔術，此戰勝方將在季後賽第1輪對上波士頓塞爾蒂克。

西區第9快艇一樣15日出賽，當天他們將在主場迎戰第10名的勇士，勝者將在17日對上太陽與拓荒者之戰的敗方，爭奪在第1輪挑戰西區龍頭雷霆的門票。

同樣在17日，黃蜂與熱火之戰的勝方將作客76人與魔術之戰的敗方，決定哪支球隊能晉級並在第1輪對陣東區第1的底特律活塞。

熱火依舊是最不容忽視的存在，他們堪稱是歷史上表現最佳的附加賽隊伍。2022-23賽季曾一路從附加賽創造奇蹟打進總冠軍賽。此外，他們也在2024-25賽季也接連擊敗公牛與老鷹，成為史上第一支以第10名身分成功晉級季後賽的球隊。

總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）表示：「我們的團隊很清楚什麼能讓我們贏球，什麼會導致失敗，這才是最重要的事。」

●其餘季後賽第1輪賽程

兩區的前兩名種子，包括活塞、塞爾蒂克、雷霆與馬刺，將等待14日至17日的結果，以確定首輪對手。

有些球隊則已經確定了對手。第一輪第3名對第6名、以及第4名對第5名的組合已經排定。

東區方面，第3名紐約尼克將對陣第6名亞特蘭大老鷹，第4名克里夫蘭騎士對上第5名多倫多暴龍。西區方面，第3名丹佛金塊對陣第6名明尼蘇達灰狼，這是兩隊4年內第3次於季後賽碰頭；而第4種子洛杉磯湖人，則將面對第5名休士頓火箭。

●戰況回顧

今天晚上，熱火隊的更衣室裡，所有人的目光都盯著魔術對塞爾蒂克的比賽轉播。這是有原因的，因為這場比賽決定了東區的許多排名。

塞爾蒂克擊敗魔術後，魔術跌至第8進入附加賽。這也確保了熱火與黃蜂的比賽將在14日舉行，因為76人由於球場與北美職業冰球聯盟NHL費城飛人（Flyers）的賽程衝突，無法在明天或14日舉辦籃球賽。

魔術教練莫斯利（Jamahl Mosley）在輸給波士頓後表示：「這場比賽已經過去了，現在要做的就是把所有的時間、注意力和精力都集中在費城76人身上。」

拓荒者擊敗國王，奪得西區第8，因此將擁有「兩場贏一場」即可晉級季後賽的機會。快艇在收官戰擊敗勇士後，這兩支球隊15日將在加州英格伍德（Inglewood）再次對壘，進行一場生死淘汰賽。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「兩支球隊都非常了解對方，畢竟這些年交手過很多次了。」

丹佛金塊以12連勝結束例行賽，擊敗馬刺鎖定第3種子。湖人擊敗爵士，意味詹姆斯（LeBron James）將與杜蘭特（Kevin Durant）在季後賽碰頭，這將是兩人自2018年NBA總冠軍賽後的首次季後賽交手。

●例行賽總得分紀錄打破

本季NBA總得分創下歷史新高，突破原本28萬2127分的紀錄，最終累計28萬4395分。雖然總得分創紀錄，但場均得分並未破紀錄，本季場均115.6分，歷史第6高。