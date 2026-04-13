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NBA／史上第一人！約柯奇連兩年場均大三元 更奪籃板助攻雙冠王

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇一舉囊括聯盟籃板王與助攻王，成為NBA漫長79年歷史第一人。 路透社
約柯奇一舉囊括聯盟籃板王與助攻王，成為NBA漫長79年歷史第一人。 路透社

丹佛金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）再度寫下屬於自己的傳奇篇章。這位31歲的超級中鋒在2025-26年賽季締造前所未見的壯舉，就在連續兩年繳出平均大三元的同時，更單季一舉囊括聯盟籃板王與助攻王，成為NBA漫長79年歷史第一人。

過去幾年，約柯奇早已累積無數輝煌成就。身為三屆NBA最有價值球員（MVP），他已躋身史上僅9人達成此成就的行列；2023年更率隊奪冠，拿下生涯首枚總冠軍戒指。除此之外，他已8度入選明星賽且即將第8次入選年度最佳陣容，甚至在球員效率值（PER）排行榜上高居歷史第一，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）等傳奇巨星。

然而，即便過去成就已相當耀眼，本季的表現仍被認為是他生涯最獨特、甚至可能後無來者的紀錄。

本季約柯奇不僅連續第2年繳出平均大三元成績，更以場均12.9籃板和10.9助攻直接稱霸聯盟籃板與助攻兩大統計項目，可說是震古鑠今。

乍看之下，這樣的成績或許只是「另一個約柯奇式的誇張數據」，但實際上意義非凡。因為在NBA長達79年的歷史中，從未有任何一位球員能在單一賽季同時領先籃板與助攻。甚至過去也沒有人能在不同賽季分別拿下這兩項數據王，無論是喬丹、詹姆斯、魔術強森（Magic Johnson）、「大鳥」柏德（Larry Bird）等，都未曾達成。

唯一勉強可以比擬的，或許就是1967-68年賽季的張伯倫（Wilt Chamberlain）。他在該季累積1952個籃板和702次助攻皆領先群雄，場均為18.3籃板和6.6助攻。不過要和約柯奇的場均籃板助攻雙位數來比，還是有相當大程度的差別。

「只有約柯奇能做到。」這樣的評價，已成為外界對這項紀錄最直接的結論。

這項成就之所以難以複製，關鍵在於籃板與助攻本質上需要截然不同的能力。籃板王通常來自體型龐大的禁區長人，而助攻王則多為靈活快速的後衛。然而約柯奇徹底打破這種傳統分工，他以7呎長人的身材，卻擁有後衛等級的視野與傳球創造力。

換句話說，他同時是聯盟最強的籃板手與最出色的傳球者——這樣的組合，幾乎無法複製。

「這真的很特別，我只是試著用正確方式打球，幫助隊友變得更好，」約柯奇低調表示，「數據不是重點，贏球才是。」

但從歷史角度來看，這不只是「幫助球隊」而已，而是一項足以重新定義籃球位置與角色的革命性成就。當一名中鋒同時掌控籃板與助攻兩大核心數據，約柯奇已不只是全能球員，而是真正意義上的「獨一無二」。

在NBA歷史長河中，這樣的存在或許只會出現一次。而這一次，就是約柯奇。

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