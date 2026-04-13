快訊

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊「媽祖我愛你」

健康飲食也踩雷？58歲男腎功能加速惡化 燙青菜竟成元兇

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇65場達標！金塊12連勝鎖定第3種子 首輪決戰灰狼

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇。 美聯社
約柯奇。 美聯社

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天例行賽最終戰碰馬刺隊出賽18分鐘就攻下23分，不但率隊以128：118奪勝、鎖定西區第3種子，個人出賽場次也達到個人獎項最低門檻65場，有機會挑戰生涯第4座MVP。

金塊早早宣布另外4位先發穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）和布勞恩（Christian Braun）休息，約柯奇則因右手腕傷勢列出賽成疑名單，不過今天仍先發出賽，並以出賽18分鐘15秒「壓線」達成出賽65場資格。

身為「大三元製造機」的約柯奇也再次展現高效率球風，12投7中攻下23分外帶8籃板，搭配史都華（Julian Strawther）25分，以及瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）16分、11籃板「雙10」發揮，聯手助隊上半場打出22：0猛攻，提前奠定勝基。

約柯奇的年度MVP對手、馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），前一場就達成角逐個人獎的出賽場次要求，今天休息恢復左肋骨挫傷傷勢。且馬刺雖輸球，60勝22敗戰績仍追平隊史第三，以西區第二種子身分前進季後賽，首輪將碰附加賽晉級的第七種子。

第三種子的金塊確定和第六種子灰狼隊首輪交鋒。

強森 NBA 葛登

延伸閱讀

NBA／柯瑞轟24分勇士仍輸快艇 附加賽再演驟死戰

NBA／雙強主力關機輪休17人！金塊豪取11連勝 創約柯奇時代最佳

NBA／為唐西奇發聲 ！金塊強森：少兩場也該有爭年度獎資格

NBA／參與馬刺投籃訓練「恢復良好」 溫班亞瑪有望下戰回歸

相關新聞

NBA／約柯奇65場達標！金塊12連勝鎖定第3種子 首輪決戰灰狼

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天例行賽最終戰碰馬刺隊出賽18分鐘就攻下23分，不但率隊以128：118奪勝、鎖定西區第3種子，個人出賽場次也達到個人獎項最低門檻65場，有機會挑戰生涯第4座MVP。

NBA／柯瑞轟24分勇士仍輸快艇 附加賽再演驟死戰

快艇隊和勇士隊今天例行賽最終戰碰頭，為附加賽驟死戰提前暖身，快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）雖因腳踝和手腕傷勢缺陣，但在馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下20分、9籃板、8助攻，以及波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）三分球8投5中助陣下，以115：110擊敗勇士，鎖定西區第9種子。

NBA／新人王熱門傷退！狀元佛雷格菜鳥球季最終戰扭傷腳踝

獨行俠隊狀元「旗哥」佛雷格（Cooper Flagg），菜鳥球季的最後一場比賽卻是上半場沒打完就扭傷退場，他面對公牛隊的第二節開打不到2分鐘就扭傷左腳踝，只打10分鐘就確定不會回歸。

NBA／晚節不保？瑞佛斯生涯執教5支球隊 公鹿唯一勝率低於5成

美國媒體報導， 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天結束表現平平的例行賽後，「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）也將卸下總...

NBA／連續出賽638場！尼克鐵人最終戰打23秒收工

尼克隊今天例行賽最終戰幾乎讓所有先發輪休，除了宛如「鐵人」的布里吉斯（Mikal Bridges），他先發上陣只打23秒就「收工」，達成連續出賽638場紀錄。

NBA／64歲公鹿教頭要退休了？瑞佛斯可能轉顧問 照領八位數薪水

公鹿隊本季無緣季後賽，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也「下課」，球隊將在3年物色第3位總教練人選，不過瑞佛斯仍可獲得高達八位數的下季薪資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。