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NBA／晚節不保？瑞佛斯生涯執教5支球隊 公鹿唯一勝率低於5成

中央社／ 綜合外電報導
即便手上擁有正值巔峰的「字母哥」，瑞佛斯還是無法帶領公鹿打出成績。 美聯社
即便手上擁有正值巔峰的「字母哥」，瑞佛斯還是無法帶領公鹿打出成績。 美聯社

美國媒體報導， 密爾瓦基公鹿今天結束表現平平的例行賽後，「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）也將卸下總教練一職。

法新社報導，公鹿隊今天以32勝50敗的戰績結束這個賽季，賽後現年64歲的瑞佛斯也稍稍露了口風。

瑞佛斯在賽後記者會談到他在球隊的未來時表示：「我可以告訴你們，我們（與球團）的見解是一致的。我們已經討論過了，並希望盡快對外公布。」

「我只是希望他們盡快做出決定，這樣比較好，但我想你們大概也猜到了。」

法新社記者請公鹿隊發表評論，尚未獲得回覆，但根據運動頻道ESPN報導，瑞佛斯雖不再擔任教練，仍可能轉任球團顧問。

瑞佛斯本人本月稍早就已暗示在考慮退休；當被問及執教生涯的未來時，他提到自己非常懷念陪伴孫子們的時光。

瑞佛斯的輝煌履歷包括2008年帶領波士頓塞爾蒂克奪得NBA總冠軍。

瑞佛斯是在2023-24年賽季季中接掌公鹿，雙方簽下一份3.5年約4000萬美元的合約。不過這2個多賽季下來，公鹿都未能突破首輪，本季更是早早出局，瑞佛斯剛好執教200場，僅97勝103敗，這是他生涯帶過的5支球隊中勝率最差表現。

美國 ESPN 瑞佛斯

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