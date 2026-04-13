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NBA／柯瑞轟24分勇士仍輸快艇 附加賽再演驟死戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

快艇隊和勇士隊今天例行賽最終戰碰頭，為附加賽驟死戰提前暖身，快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）雖因腳踝和手腕傷勢缺陣，但在馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下20分、9籃板、8助攻，以及波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）三分球8投5中助陣下，以115：110擊敗勇士，鎖定西區第9種子。

勇士第三節曾5度追平比分，但快艇第四節轟進5記三分彈，在6名球員得分兩位數下守護主場。

快艇和排西區第10種子的勇士，台灣時間周四將在附加賽對決，勝隊將與第7種子太陽隊和第8種子拓荒者隊之戰的敗隊再戰一場，爭取季後賽末班車席位。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天三分球9投4中攻下全場最高24分，且第四節仍有上陣。他先前因「跑者膝」連續缺陣27場，今天出賽29分鐘，老搭檔格林（Draymond Green）則因背痛缺陣。

快艇開季前27戰輸了21場，不過季中開始戰績翻紅，最終勝率維持在5成以上，將隊史連續勝率5成紀錄推進到連15季，不但是現役最長，在聯盟史上也排到第4位。

波格丹諾維奇 馬瑟倫 快艇

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